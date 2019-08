Final Fantasy XV ha venduto più di un milione di copie su PC

Final Fantasy XV si è rivelato un grande successo su PC, avendo da poco superato la soglia di un milione di copie vendute solamente su tale piattaforma.

Fortunatamente in questi giorni difficili per Square Enix, vessata da numerose minacce da parte di pericolosi fanatici, c’è spazio anche per qualche piccola gioia all’interno del publisher giapponese. Uno dei titoli di punta della società, Final Fantasy XV, ha infatti finalmente superato quota un milione di copie vendute su Steam.

Ad un anno e mezzo circa dal lancio su tale piattaforma, avvenuto per la precisione il 6 marzo 2018, l’ultimo episodio della leggendaria saga ha infatti superato tale soglia, confermandosi un grande successo anche su PC. Final Fantasy XV era inoltre precedentemente uscito anche su Xbox One e PlayStation 4 nel novembre del 2016.

A dare maggiore risalto a tale notizia è inoltre il fatto che Final Fantasy XV è solamente il secondo episodio della serie a superare tale scoglio. A riuscire in tale impresa era infatti precedentemente stato solo Final Fantasy VII. In tale statistica non viene infine tenuto conto del quattordicesimo episodio, essendo per esso disponibile una prova gratuita che falsificherebbe semplicemente la classifica.

A onor di cronaca su Steam il titolo è stato inoltre lanciato al prezzo di 50 euro e, ad oggi, non è mai sceso sotto la soglia dei 25. Un fatto ulteriore che dimostra ulteriormente l’importanza del risultato raggiunto, non essendo esso stato condizionato da sconti particolarmente aggressivi.

Che ne pensate di questa notizia, avete già giocato a questo particolare episodio della leggendaria saga? Che ne pensate di Final Fantasy XV, secondo voi si è rivelato un buon gioco o vi aspettavate molto di più? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti di questo articolo.