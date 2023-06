Final Fantasy XVI è finalmente tra noi e, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, si tratta di un titolo certamente divisivo nella storia del brand di Final Fantasy, quanto meno per quelli che sono i suoi capitoli principali e numerati. Questo episodio, infatti, si distingue per una trama matura e cupa, abbandonando il tradizionale sistema di gioco di ruolo a turni a favore di uno stile apertamente action, quasi a la Devil May Cry (e non è un caso).

Un titolo certamente interessante che, qualora non aveste ancora avuto modo di acquistare, potrete fare vostro oggi ad un prezzo davvero imperdibile, visto uno sconto proposto da eBay davvero assurdo! Sul portale, infatti, potrete acquistare la Deluxe Edition a soli 89,90€, a dispetto del prezzo originale dei circa 110 euro originariamente necessari per l’acquisto!

Si tratta di un’occasione davvero ghiotta, non solo perché parliamo di un’edizione che, ovviamente, col tempo diventerà sempre meno reperibile e collezionabile, ma anche perché in questa specifica variante, il gioco include anche una splendida mappa del mondo di gioco e una bellissima Steelbook!

Ciò detto, vi segnaliamo che, tuttavia, la Deluxe Edition di Final Fantasy XVI non include contenuti digitali esclusivi, come ad esempio skin per il protagonista, armi o oggetti. I contenuti di gioco, infatti, sono i medesimi della Standard Edition, con l’aggiunta della succitata mappa e della Steelbook.

Detto questo, se parliamo di Final Fantasy XVI, parliamo di un vero e proprio action game, con combattimenti privi di turni o interruzioni, ed un’azione dinamica e coinvolgente a metà tra magie e armi bianche! Insomma, certamente di un capitolo che pare già destinato a creare molto dibattito e attenzione, trattandosi non solo di un capitolo davvero “innovativo” per la popolare saga ruolistica, ma anche di uno dei capitoli più attesi degli ultimi anni. Gli darete una chance?

