Come saprete, con la giornata di domani arriverà sulle nostre console l’attesissimo Final Fantasy XVI, ultimo capitolo di una saga ormai storica che, come vi avevamo raccontato anche in fase di anteprima, segnerà una svolta radicale nella storia del brand, anzitutto puntando ad una trama fortemente matura e cupa, ma anche snellendo e svecchiando il classico sistema di gioco che, con questo episodio, abbandonerà qualsiasi velleità ruolistica, optando per uno stile action.

Ebbene, qualora non abbiate ancora avuto modo di prenotare il gioco, o qualora lo aveste già fatto ma non vi spiacerebbe annullare l’ordine per risparmiare qualche soldo altrove, allora vi segnaliamo che solo per oggi, e con scorte limitatissime, potrete acquistare su eBay la Deluxe Edition, che include una splendida mappa del mondo di gioco, e una bellissima Steelbook, il tutto al prezzo scontato di soli 89,90€!

L’occasione è davvero ottima, perché si tratta del prezzo più basso mai proposto per questa edizione, senza contare che la stessa Deluxe Edition è, attualmente, difficilmente reperibile su altri store, dove è andata esaurita in concomitanza di questa ultima settimana di attesa per l’uscita.

Allo stato attuale, dunque, si tratta davvero dell’occasione migliore di prenotare il gioco, senza contare che, spesso, le edizioni speciali dei giochi della serie Final Fantasy, così come dei vari Kingdom Hearts, finiscono per diventare oggetti da collezione non da poco!

Al netto di questo, vi segnaliamo che la Deluxe Edition di Final Fantasy XVI non include, purtroppo, alcun contenuto digitale esclusivo, che sia anche solo una skin per il nostro protagonista, Clive. I Contenuti, difatti, sono i medesimi della Standard Edition, con l’aggiunta dei due gadget descritti in apertura: mappa e steelbook.

Detto ciò, è evidente che Final Fantasy XVI farà parlare di sé a lungo. Si tratta di uno dei capitoli più attesi della serie degli ultimi anni, se non il più atteso in assoluto. Questo è in parte dovuto alla delusione che i fan hanno provato per la gestione dei precedenti anni del brand, ma anche alla volontà di Square Enix di rivoluzionare completamente il suo titolo di punta.

Final Fantasy XVI si presenta come un gioco d’azione senza combattimenti a turni e senza una gestione del party, avvicinandosi a uno stile di gioco più simile a quello di un action game puro che di un gioco di ruolo, in netto contrasto con la tradizione nipponica del brand. Al netto di questo, parliamo comunque di uno dei titoli più attesi del 2023 e, senza alcun dubbio, anche uno dei capitoli di questa saga più chiacchierati ed attesi di sempre!

Ciò detto, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro preorder, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che questa specifica edizione del gioco vada irrimediabilmente esaurita!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!