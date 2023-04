Come ben sapete, Final Fantasy XVI arriverà il prossimo il 22 giugno su PS5 (ma sarà esclusiva temporale, arriverà certamente anche su PC entro la fine dell’anno o al massimo nel 2024). Qualche minuti fa è andato in scena uno State of Play di ben 20 minuti dedicato al gioco di Square-Enix, dandoci qualche informazione in più sull’avventura che vivremo questa estate, tra cui la scelta del compositore del tema principale del gioco: Kenshi Yonezu.

Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI ci ha raccontato qualcosa in più sulla storia, sul gameplay e sul mondo di gioco che vivremo in questo sedicesimo capitolo della serie, ormai facente parte di una saga storica che va avanti da più di 35 anni. Sono tantissime e svariate le informazioni raccolte, con momenti variegato che spaziano da combattimenti epici fino a dialoghi e personalizzazione del proprio equipaggiamento.

A differenza degli altri capitoli che erano dei veri propri RPG (non useremo più la parola JRPG con Yoshida, promesso), questa volta siamo dinanzi più a un Action-RPG. I compagni verranno controllati dall’intelligenza artificiale, mentre i combattimenti saranno totalmente in tempo reale, con la possibilità alternare combo e potenti attacchi a nostro piacimento.

Il mondo di gioco può essere osservato attraverso una mappa di gioco con punti d’interesse che accompagnano il giocare a esplorare maggiormente per scoprire nuovi segreti. Ricordiamo, infatti, che non sarà Open World il gioco, ma un open map.

Il protagonista di nome Clive verrà accompagnato costantemente da un lupo chiamato Torval, sfruttabile anche in combattimenti, mentre l’albero delle abilità potrà essere gestito manualmente o anche in automatico. In realtà sarà possibile scegliere la tipologia di gioco d’approcciare, in maniera tale da concentrarci sui combattimenti oppure sulla storia, rendendo, in questo ultimo caso, tutto automatico, dall’equipaggiamento alle abilità. L’albero delle abilità non è molto diverso dai classici del genere, ma a secondo dell’Eikon associato, avremo modo di sbloccare determinati poteri.

Avremo anche un hub chiamato Hideawaydi Cid dove potremmo commerciare, potenziarci o allenarci in una speciale camera, oltre che conoscere qualcosa in più sui personaggi e sulla lore di gioco.