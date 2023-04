Come saprete, nel corso della serata di ieri abbiamo assistito, grazie ad un nuovo Staty of Play di PlayStation, alla nuova presentazione di Final Fantasy XVI, attesissimo nuovo capitolo della storia saga Square-Enix, e dalle premesse decisamente entusiasmanti, specie dopo le rivelazioni di ieri, relative a gameplay e mondo di gioco.

Ebbene, qualora il trailer vi abbia esaltati e foste ancora tra quanti non hanno prenotato il gioco che, lo ricordiamo, arriverà su PlayStation il prossimo 22 giugno, allora sappiate che grazie ad eBay non c’è davvero momento migliore, visto che sul portale Final Fantasy XVI, in edizione standard, è venduto al prezzo di appena 59,99€, e dunque con uno sconto di ben 20 euro rispetto al prezzo originale!

Si tratta di un prezzo davvero imperdibile, specie considerando quello che, almeno alle apparenze, sarà uno dei più interessanti e grandiosi capitoli della serie da molti anni a questa parte!

Improntato su di uno stile puramente action, che non prevede combattimenti a turni, né alcuna gestione del party, Final Fantasy XVI ci porterà sul mondo di Valisthea che, diviso in sei nazioni, vive una situazione di forte instabilità politica, anche grazie al potere degli Eikon, ovvero delle entità magiche, il cui potere è indissolubilmente legato a specifici esseri umani, detti “Araldi”, che fungono da guardiani, ma anche da deterrenti armati, al potere delle singole nazioni.

Nei panni di Clive Rosfield, cavaliere di nobili origini, guardiano del portatore dell’Eikon della Fenice, saremo quindi portati ad intraprendere un sanguinoso cammino di vendetta quando, a causa del misterioso Eikon Ifrit, il nostro regno verrà raso al suolo.

Ambizioso, e dal taglio cupo e maturo, Final Fantasy XVI si prospetta come un titolo di forte rinascita per un brand che, al netto di oltre 30 anni di uscite, vive da tempo una forte flessione nel gradimento generale del pubblico. Ricco di novità, e con un gameplay che, con la sua reattività, si preannuncia emozionante, se non proprio galvanizzante, questo promettente action GDR targato Square-Enix non solo promette di essere uno dei capitoli più attesi di sempre, ma anche uno dei titoli più importanti di questo 2023, confermandosi come un’uscita da non perdere!

Per questo, e visto che non c’è modo di sapere quanto potrebbe durare la proposta scontata di eBay, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro preorder, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

