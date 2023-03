Il 22 giugno di quest’anno sbarcherà finalmente sul mercato, inizialmente come esclusiva PS5, l’attesissimo Final Fantasy XVI. Un gioco atteso per anni da migliaia di videogiocatori e che sta finalmente per diventare realtà. Ma come ingannare l’attesa che ancora ci separa da tale data? Semplice: prenotandolo fin da ora su eBay con ben 20 euro di sconto. Final Fantasy XVI può infatti essere acquistato sulla nota piattaforma da un venditore affidabilissimo a soli 59,99 euro, rispetto ai 79,99 di listino. Decisamente non male, vero?

Final Fantasy XVI, oltre a portare il nome della leggendaria saga, proverà, come racconta anche la nostra anteprima, a proporre “qualcosa di realmente nuovo, che si stacca in maniera importante dagli ultimi capitoli della saga. La struttura non open world richiama inevitabilmente quella costruzione che era già stata del dodicesimo capitolo, mentre il battle system prova a proporre qualcosa di nuovo, di più action”. Un titolo, insomma, oltremodo promettente e che ben val la pena prenotare fin da ora in forte sconto su eBay.

