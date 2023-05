Ora che The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom è finalmente arrivato (a proposito, correte subito a leggere la nostra recensione, gli abbiamo messo un votone!), è il momento di guardare a quelli che saranno i prossimi, ed attesissimi, titoli di questa prima metà dell’anno e, tra questi, un’attesa consistente l’ha raggranellata il prossimo capitolo della serie Final Fantasy che, con il suo sedicesimo episodio regolare, arriverà su PlayStation il prossimo 22 giugno!

Ebbene se, come noi, siete rimasti affascinati dalle recentissime novità mostrate nel corso dello State of Play di PlayStation, e non vedete l’ora di mettere le vostre mani sul gioco, allora sappiate che su eBay, Final Fantasy XVI è tornato in sconto, con un preorder che vi permetterà di portarvelo a casa ad appena 64,99€, e dunque con un risparmio di ben 15 euro rispetto al prezzo originale di 79,99€!

Si tratta di un prezzo certamente molto buono, per quanto leggermente più alto a quello proposto, sempre dal portale, qualche mese fa, ma comunque conveniente per chi vorrà giocare subito la prossima avventura targata Square-Enix.

In tal senso, anche e soprattutto considerando che il gioco, a prezzo pieno, viene venduto a circa 80 euro, è indubbio che sia conveniente acquistare il gioco adesso che è scontato, specie perché è garantita la consegna al day one, senza ritardi o incertezze.

Al netto di questo, parliamo poi di quello che è uno dei capitoli della serie più attesi degli ultimi anni, se non il più atteso in assoluto, complice una certa delusione da parte del fandome per la gestione degli anni passati del brand, ma anche la volontà di Square-Enix di rivoluzionare in toto il suo titolo di punta.

FF XVI, infatti, è improntato su di uno stile puramente action, privo di combattimenti a turni, e non disporrà di alcuna gestione del party, configurandosi come un titolo di stampo ruolistico quasi europeo, in forte controtendenza con quella che è la tradizione nipponica, e del brand.

Final Fantasy XVI, dunque, si prospetta come un titolo di forte rinascita per un brand che, al netto di oltre 30 anni di uscite, vive da tempo una forte flessione nel gradimento generale del pubblico. Ricco di novità, e con un gameplay che si preannuncia emozionante, questo capitolo della saga GDR di Square-Enix è, indubbiamente, tra i titoli più attesi di questo 2023 e, nelle vesti di uscita da non perdere, è indubbiamente un gioco che val la pena di essere prenotato!

Per questo, e visto che non c’è modo di sapere quanto potrebbe durare la proposta scontata di eBay, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro preorder, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!