Tra i titoli più attesi in uscita questo mese c'è sicuramente Final Fantasy XVI (a proposito, date un'occhiata al nostro articolo di anteprima!). Mancano solo pochi giorni al fatidico 22 giugno

Si tratta del prezzo più basso visto finora per il preordine di Final Fantasy XVI, il cui costo effettivo si aggira intorno agli 80€. Ciò significa che risparmierete circa 17€ sul vostro acquisto, per cui vi esortiamo a farlo il prima possibile, per evitare che l’offerta o le scorte si esauriscano.

Dopo alcuni capitoli che hanno deluso i fan negli anni passati, Square Enix ha deciso di rivoluzionare nuovamente il gameplay di questo ultimo Final Fantasy. Infatti lo stile di gioco è puramente action come FFXV, abbandonando i combattimenti a turni. Addio anche alla gestione del party, in favore di un’esperienza di gioco ruolistica che si avvicina molto allo stile europeo, rompendo con la tradizione nipponica e del brand.

In Final Fantasy XVI ci troveremo immersi nel mondo di Valisthea, una terra divisa in sei nazioni che affrontano una situazione politica estremamente instabile. Questa instabilità è amplificata dal potere degli Eikon, entità magiche il cui potere è strettamente legato a esseri umani chiamati “Araldi”. Gli Araldi svolgono il ruolo di guardiani e di forze armate per le diverse nazioni, rappresentando un deterrente al potere di ognuna di esse.

Nel gioco vestiremo i panni di Clive Rosfield, un nobile cavaliere che è anche il guardiano del portatore dell’Eikon della Fenice. La nostra avventura inizierà quando il regno in cui viviamo sarà completamente distrutto a causa del misterioso Eikon Ifrit. Questo tragico evento scatenerà in Clive una sete di vendetta che lo porterà a intraprendere un percorso costellato di violenza e scontri, il tutto mentre cercheremo insieme a lui di ripristinare l’onore del regno.

Questo nuovo capitolo si presenta come una vera rinascita per un brand che, nonostante i suoi oltre 30 anni di storia, ha recentemente subito un calo di gradimento da parte del pubblico. Con tante novità e un gameplay emozionante, è sicuramente uno dei giochi più attesi del 2023 e, senza dubbio, un titolo assolutamente da preordinare!

