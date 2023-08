Forte di vendite, tutto sommato, molto positive, e di un giudizio da parte della critica orientato decisamente verso un verdetto positivo (a proposito, avete letto la nostra recensione? Abbiamo assegnato al gioco un voto niente male!), Final Fantasy XVI è un titolo che, a nostro giudizio, andrebbe certamente giocato, tanto per la sua ottima storia, quanto per il suo divertente gameplay, ora fortemente orientato verso una direzione apertamente action.

qualora non abbiate ancora avuto l'occasione di acquistare questo splendido titolo, vi comunichiamo che, grazie ad eBay, potrete farlo vostro oggi ad un prezzo davvero conveniente, ovvero a soli 59,99€, contro i circa 74 euro del prezzo originale!

Un prezzo davvero ottimo, per un titolo che, ve lo garantiamo, vi terrà incollati allo schermo grazie ai suoi splendidi personaggi, ed alla sua trama dai toni politici e maturi, per certi versi davvero molto diversi rispetto a quello a cui siamo stati abituati nel corso degli ultimi anni.

Nei panni di Clive, un protagonista deciso e carismatico, vivremo quindi una fitta avventura in lungo e in largo per il mondo di Valisthea, alla ricerca della misteriosa figura che, anni prima, ha letteralmente distrutto la nostra vita, animando il nostro protagonista di un forte bisogno di vendetta.

Traendo ispirazione da opere monumentali come Game of Thrones e il Berserk di Kentaro Miura, Final Fantasy XVI segna quindi una significativa deviazione dalla tradizione della serie, offrendo un’esperienza profondamente diversa dai canoni classici dei JRPG. In tal senso, si tratta di un capitolo unico, e persino controverso che, tuttavia, possiede numerosi punti di forza e, per questo, vi invitiamo ad approfittare dell’ottima offerta eBay, così che possiate portarvelo a casa a prezzo scontatissimo!

