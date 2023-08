È passata una settimana dal lancio del gioco, e AMD ha risposto prontamente ai problemi riscontrati dagli utenti di Ratchet & Clank: Rift Apart su PC. L’azienda ha appena rilasciato un aggiornamento di correzione rapida, pensato specificamente per affrontare i noti crash dell’applicazione e i problemi di timeout del driver che stavano causando numerosi disagi ai giocatori.

Questo aggiornamento è identificato come Adrenalin Edition 23.10.23.03 per Ratchet & Clank: Rift Apart ed è disponibile per il download attraverso un link dedicato sul sito di AMD. Gli utenti che stavano lottando con questi fastidiosi problemi dovrebbero ora vedere un miglioramento significativo delle prestazioni e una maggiore stabilità del gioco.

Il problema principale riguardava la presenza di timeout del driver e crash su specifiche GPU Radeon, come il modello RX 7900 XTX, quando venivano attivati alcuni effetti avanzati del gioco, quali la risoluzione dinamica o gli effetti di ray tracing. Questi inconvenienti stavano impedendo ai giocatori di sfruttare appieno il gioco e di apprezzarne l’indubbia bellezza visiva.

Fortunatamente, prima dell’aggiornamento, si poteva giocare tranquillamente al titolo senza attivare queste opzioni ma ciò non ha impedito che la situazione risultasse frustrante per molti giocatori, che desideravano sperimentare tutte le caratteristiche che, Ratchet & Clank: Rift Apart, aveva da offrire sin dal giorno del lancio.

Ora, con il nuovo aggiornamento driver, i possessori di schede grafiche Radeon possono finalmente godersi il gioco senza più dover preoccuparsi di questi problemi di stabilità e prestazioni, potendo attivare il ray tracing, senza doversi preoccupare di crash improvvisi e potendosi, quindi, godere il gioco sfruttando al massimo la propria scheda grafica.

Inoltre, il team di sviluppo che ha realizzato la versione di Ratchet & Clank: Rift Apart per PC, ha rilasciato un aggiornamento importante per risolvere ulteriori problematiche grafiche, questa volta non legate ai driver di AMD. Il nuovo update, difatti, si concentra sul migliorare la qualità delle texture a bassa risoluzione, i riflessi sull’acqua e altri dettagli che stonavano di fronte all’ottimo comparto grafico offerto dal gioco.

Un punto importante da sottolineare, riguarda la natura di questo aggiornamento, il quale è stato definito come un “aggiornamento di correzione rapida” rilasciato specificamente per risolvere i problemi evidenziati dagli utenti di Ratchet & Clank: Rift Apart.

Pertanto, gli utenti che non stanno giocando a Ratchet & Clank: Rift Apart possono tranquillamente utilizzare il driver 23.7.2 senza doversi preoccupare di effettuare l’aggiornamento, in quanto tutti i problemi precedentemente segnalati con il driver 23.7.2, come le prestazioni scadenti su alcuni dispositivi portatili, non sono stati ancora risolti.