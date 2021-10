Dark Souls 3, finirlo normalmente? Dilettanti, provateci con il codice morse e vediamo

La saga videoludica di Dark Souls si è fatta notare molto presto per alcune delle sue unicità che l’hanno resa seminale per una serie di giochi arrivati dopo. La difficoltà è sempre stato un punto molto discusso nella community degli appassionati, e per alzare sempre di più l’asticella, molti giocatori si sono inventati nuovi modi per affrontare i tremendi boss dei souls.

In passato abbiamo visto giocatori affrontate le sfide proposte da Dark Souls 3 in vari modi, ma c’è chi ha voluto dimostrare come sia effettivamente possibile battere tutti i boss del terzo capitolo della saga usando il codice morse.

Il tutto è stato fatto dallo streamer Rudeism, il quale ha prima costruito un controller che fa uso del codice morse per giocare, ed in seguito ha affrontato tutto Dark Souls 3 utilizzando questa sua particolare periferica.

Dark Souls 3 has been beaten with Morse code! 🔴 19 bosses, 258,250 button presses. (DLC to come) And just because it can be beaten with one button doesn't mean games like Dark Souls shouldn't have accessibility & difficulty options! 😁👌 pic.twitter.com/DporRqC15E — Rudeism (@rudeism) October 24, 2021

La missione di questo appassionato, però, non si è ancora conclusa dato che ora il prossimo obbiettivo sarà quello di giocare anche i due DLC del gioco, sempre con il codice morse.