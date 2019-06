Fino a 100€ di sconto su Xbox e controller sul Microsoft Store

Su Microsoft Store sono disponibili varie offerte a tema Xbox: ecco gli sconti su console, controller e accessori in previsione dell'E3 2019.

L’E3 2019 è ormai alle porte e siamo tutti in attesa di grandi annunci. La prima vera grande conferenza di Los Angeles sarà quella di Microsoft: le novità dovrebbero essere veramente molte e Xbox One pare pronta a chiudere la generazione stupendo tutti. In previsione di questo importantissimo evento, su Microsoft Store vengono proposte varie offerte e sconti interessanti a tema Xbox One.

Possiamo infatti trovare console, controller e vari accessori a prezzo scontato. Ad esempio, la nuovissima Xbox One S All-Digital Edition è disponibile a soli 199.99€: si tratta di una console completamente dedicata al digitale e quindi senza lettore ottico. Se invece preferite qualcosa di più classico, sono presenti moltissimi bundle per Xbox One S con vari giochi: Fortnite, The Division 2, Anthem, Minecraft e Tomb Rider sono solo alcun esempi di grandi titoli che potrete trovare inclusi con la vostra console. Sul Microsoft Store non mancano ovviamente offerte per la versione “potenziata” della console di casa Redmond: Xbox One X è in sconto in vari bundle, e vi permetterà di giocare ogni vostro gioco preferito nella sua migliore versione per console.

Nel caso nel quale siate già provvisti di una console, non disperate: sul Microsoft Store potete trovare anche molti controller scontati fino al 20%. Sappiamo bene che Xbox non si limita quando si parla di colorazioni speciali e infatti potete trovare veramente di tutto: colori standard come il Grigio, il Blu e il Rosso, ma anche versioni uniche come quella dedicata al maiale di Minecraft o il Rosso Sportivo. Non mancano poi alcune offerte su altri accessori, come le Cuffie stereo Xbox One, il Microsoft Xbox One Play & Charge-Kit o il Supporto verticale per Xbox One S.

