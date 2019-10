Fino al 90% di sconto su giochi horror nella Demonic Week di Humble Bundle

Partono gli sconti di Halloween anche su Humble Bundle con tantissimi giochi horror in offerta fino all'80%. Tra tutti DarkSiders e Devil May Cry 5.

Anche su Humble Bundle sono iniziate le offerte a tema Halloween con quella che è stata definita la “Demonic Week“. Il mondo dei giochi horror e di paura è molto vasto con le uscite che negli ultimi anni si sono sempre più moltiplicate. Che siano splatter, d’atmosfera, investigativi o giochi d’azione, l’ambientazione orrorifica è una di quelle che non perde mai il suo smalto, basti vedere come esempio l’attesa per un titolo come Death Stranding. Tra i titoli scontati ne spiccano alcuni che, per un motivo o per l’altro, ci teniamo a consigliarvi. Ad esempio potete trovare tutta la saga di DarkSiders con sconti che variano dall’80% di DarkSiders Warmastered Ed. e DarkSiders 2 Deathinitive Ed. al 66% di DarkSiders III (di cui potete leggere la nostra recensione), oltre a tutti gli sconti per i vari DLC legati a questi giochi. Sempre rimanendo in tema action game ottimo anche lo sconto del 34% su Devil May Cry 5. Passando invece ad ambientazioni e stili di gioco ben diversi vi segnaliamo anche l’ottimo prezzo per Call of Chtulhu, che abbiamo recensito poco tempo addietro.

Tutti gli sconti della Demonic Week saranno disponibili fino al 1° novembre, quindi se siete interessati a qualcosa affrettatevi!

Top Demonic Deals

