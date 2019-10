Fino all’80% di sconto su Dragon Ball FighterZ, Dark Souls e altri nei Bandai Namco Sale

Vi segnaliamo che su Gamersgate sono disponibili tantissimi sconti sui titoli Bandai Namco, con promozioni che tagliano anche dell'80% il prezzo originale dei molti giochi disponibili.

Se siete alla ricerca di ottimi sconti su videogame ma non avete voglia di attendere i saldi dell’imminente Black Friday, allora questa è l’offerta che fa per voi! Vi segnaliamo infatti che su Gamersgate sono disponibili tantissimi sconti sui titoli Bandai Namco, con promozioni che tagliano anche dell’80% il prezzo originale dei molti giochi disponibili. La promozione è già attiva, e durerà per i prossimi 3 giorni, quindi meglio affrettarsi! Tra le varie offerte val sicuramente la pena segnalarvi l’ottimo sconto disponibile su Dragon Ball FighterZ, ovvero quello che è uno dei migliori (se non il migliore) picchiaduro mai sviluppati per il brand di Dragon Ball! Forte dell’esperienza dello straordinario team di Arc System Works, tra i migliori nel campo dei picchiaduro bidimensionali, Dragon Ball FighterZ ha fatto il suo esordio circa un anno fa, conquistando da subito i giocatori di tutto il mondo sia sulla scena amatoriale che su quella competitiva. Bellissimo da vedere e da giocare, è senza dubbio il gioco definitivo per tutti gli amanti della popolare serie di Akira Toriyama, ed è oggi in offerta a soli 12,00€, rispetto ai 59,99€ del prezzo originale.

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei titoli che proprio non potete lasciarvi scappare, mentre per l’offerta completa non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante.

La nostra selezione

