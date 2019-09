Fire Emblem Three Houses: nuovi dettagli sui futuri DLC

A quanto pare sono finalmente emersi numerosi ed interessanti dettagli sui futuri DLC dell'ottimo Fire Emblem Three Houses.

Uno dei titoli più interessati rilasciati recentemente su Nintendo Switch è sicuramente Fire Emblem Three Houses, con il titolo della celebre saga che è riuscito in breve tempo a conquistare i favori sia di pubblico che di critica.

A breve distanza dalla sua pubblicazione Famitsu ha deciso di rilasciare una guida per il titolo contenente, tra le altre cose, anche una lista di quelli che sono i prossimi DLC previsti per l’opera.

Ecco le diverse ondate di DLC previste in futuro, in base a quanto riportato dalla guida precedentemente citata:

Wave 3

Contenuti gratuiti:

Nuova unità: Jeritza (solamente in alcune routes)

Nuovi supporti

Nuove attività

Nuove feature online

A pagamento:

Nuova unità: Anna

Nuove strutture per il monastero

Nuove feature online

Aggiunti dialoghi per Anna e Jeritza

Circa 10 nuove quest

Nuova attività: Sauna

Nuovi costumi: Maid, butler e altri

Nuovi battaglioni Maid e butler

Wave 4

A pagamento:

Missione secondaria: Abyss Mode

Nuovi personaggi giocabili: Juris, Balthazar, Constanze, Javi

Nuovi supporti

Nuove feature online

Nuove reliquie eroiche

Nuove classi

Nuove quest paralogues

Nuove quest

Nuovi battaglioni

Nuovi Gambit

Nuovi costumi per Byleth (maschio e femmina) e Sothis

Fire Emblem Three Houses è un titolo estremamente valido, sebbene presenti un comparto tecnico non esattamente all’avanguardia. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare qui, infatti: “Fire Emblem Three Houses riesce nell’intento di rompere con il passato, rimanendo fedele alle proprie radici. Si potrebbe spendere ore analizzando le analogie con Persona 5 o la deriva maggiormente da RPG ma sarebbe semplicemente inutile di fronte alla cura con cui Intelligent System è riuscita nella realizzazione di un titolo dalle meccaniche profonde, ricco di cose da fare e pregno di tematiche maggiormente serie e stratificate. Peccato solo che tanta beltà venga sporcata da un’arretratezza tecnica figlia di una mancata padronanza di sviluppo sulla nuova console di Nintendo.”

Che ne pensate di questa notizia, avete già giocato il titolo per Nintendo Switch o state aspettando un calo di prezzo? I DLC previsti sono di vostro gradimento?