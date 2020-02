Fire Emblem Three Houses reimmaginato come un gioco per Game Boy Advance

Dopo l’ottimo successo ricevuto dal nuovo capitolo per Nintendo Switch, Fire Emblem Three Houses in quest’ultimo periodo è tornato sotto le luci dei riflettori dopo che Byleth è stato inserito come personaggio all’interno di Super Smash Bros Ultimate. Tuttavia i pareri dei giocatori sul titolo strategico continuano ad essere estremamente positivi, con diversi utenti che stanno dimostrando l’apprezzamento anche tramite delle proprie creazioni e tributi.

La più recente di queste creazioni riguarda un video di pochi minuti fatto dall’utente Vilibear, che ha reimmaginato Fire Emble Three Houses come se fosse uscito su Game Boy Advance. Il ragazzo aveva già pubblicato altri brevi video dedicati ai primi spezzoni di Three Houses, ma dato il grande apprezzamento del pubblico ha presto dichiarato che avrebbe lavorato, insieme ad altri creativi, ad ulteriori video per reimmaginare le diverse sezioni del titolo.

La cosa più impressionante è sicuramente la ricreazione completa del monastero di Garreg Mach, dove Byleth può girovagare, parlare con studenti, fare giardinaggio e le altre attività presenti nel gioco originale. Nei commenti del video i creatori hanno anche confermato che lavoreranno solo sulla route Blue Lions, senza contare la prossima storia che verrà rilasciata con il DLC Ombre Cineree.

Vilibear e il team che sta lavorando a questo Demake stanno facendo un lavoro che darà molte soddisfazioni sia a loro che a tutti gli appassionati della serie strategica di Nintendo. Ora non ci resta che aspettare nuovi sviluppi riguardo a questo progetto molto particolare. Che ne pensate di questa reimmaginazione di Fire Emblem Three Houses in versione Game Boy Advance?