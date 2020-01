Fire Emblem Three Houses, nuove informazioni sul DLC Cindered Shadows

Uno dei giochi di maggior successo del 2019 su Nintendo Switch e non solo è sicuramente Fire Emblem Three Houses, con l’esclusiva della piccola ibrida nipponica che è riuscita a catturare l’attenzione sia del grande pubblico che della critica specializzata. Un successo insindacabile che, come è giusto che sia, ha aperto la strada a numerosi DLC per espandere la già di per se corposa esperienza del gioco base.

Il prossimo 13 febbraio sbarcherà quindi su Fire Emblem Three Houses Cindered Shadows, il prossimo di questi contenuti aggiuntivi. Per prepararsi a tale evento Nintendo ha recentemente rilasciato tutta una serie di nuove informazioni su tale DLC.

Cindered Shadows includerà quindi tutta una serie di nuovi personaggi appartenenti alla casata Ashen Wolves e una nuova area chiamata l’Abisso.

Una volta scaricato il DLC sarà possibile far partire una nuova side story dal menu delle opzioni e sarà utilizzato un salvataggio differente rispetto a quello della campagna principale. Anche il gameplay sarà differente rispetto a quanto visto nel titolo base e, a quanto pare, non sarà riutilizzato il calendario. Le battaglie saranno inoltre combattute con delle squadre predeterminate di personaggi e questo va a spiegare il fatto che nel trailer Edelgard e Hilda combattevano insieme, un qualcosa di impossibile in Fire Emblem Three Houses.

In ogni caso Cindered Shadows non sarà un DLC completamente separato dal titolo principale e, infatti, una volta completato sarà possibile reclutare nell’avventura primaria quattro nuovi personaggi: Balthus, Yuri, Hapi e Constance.

Che ne pensate di questo DLC, secondo voi riuscirà a espandere saggiamente il già corposo Fire Emblem Three Houses o si rivelerà un contenuto poco più che passabile? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.