Intelligent Systems: lo studio di Fire Emblem è in crescita dopo un anno molto positivo

Il 2019 di Intelligent Systems, la software house che si occupa della saga di Fire Emblem, è stato senza ombra di dubbio un anno di successo. Fire Emblem Three Houses ha ottenuto il plauso da parte sia della critica che dagli appassionati della serie e il titolo ha ottenuto le migliori vendite nella storia del brand. Come se ciò non bastasse, anche il gioco mobile Fire Emblem Heroes ha avuto un grandissimo successo e degli ottimi guadagni.

Questo successo ha permesso a Intelligent Systems di crescere. Secondo il profilo aziendale aggiornato recentemente, il team di sviluppo giapponese ora ha ben 169 dipendenti, il numero più alto che abbiano mai raggiunto dalla creazione dello studio. Tra gli sviluppatori che lavorano ad oggi nel team sono inclusi 68 grafici e 63 programmatori.

Nel 2011 Intelligence System poteva contare su un gruppo di 130 dipendenti, tutti impegnati nello sviluppo di Fire Emblem Awekening. Una curiosità è che lo studio nipponico ha tra le proprie fila anche più figure femminili che in passato, le quali ne costituiscono ora il 31% della squadra.

Oltre alla saga di Fire Emblem, Intelligent System in passato ha lavorato anche su altre serie Nintendo molto amate, tra cui WarioWare, Advance Wars e Paper Mario. Cosa ne pensate della crescita che ha avuto Intelligent Systems nel corso dell’ultimo anno? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.