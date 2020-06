First Playable Fund: Marianna Madia vuole eliminare gli aiuti agli sviluppatori

Da quando si è iniziato a parlare del First Playable Fund, iniziativa nata da IIDEA, si è iniziato a cerare un interesse maggiore anche verso l’industria videoludica italiana e verso i team di sviluppo nostrani che negli anni sono diventati sempre più numerosi. Il fondo da quattro milioni di Euro è stato ideato per dare un maggiore supporto agli sviluppatori italiani e per agevolare le varie fasi di progettazione, pre-produzione e sviluppo di un videogioco.

Ora, a distanza di diversi mesi da quando si è cominciato a parlare per le prime volte del Firts Playable Fund, Marianna Madia, ex Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sembra che sia intenzionata a cancellare il fondo, eliminando di fatto gli aiuti economici da quattro milioni che erano previsti per dare una mano economica agli studi di sviluppo del nostro paese.

L’emendamento della Madia volge sul far traslare i fondi da dare agli sviluppatori di videogiochi all’interno di quelli dedicati alle startup innovative italiane. Queste ultime fanno parte di un ecosistema decisamente meno specifico e più ampio, all’interno del quale coesistono: università, organismi di ricerca e centri per il trasferimento tecnologico dell’industria 4.0, e se ciò dovesse passare l’industria videoludica italiana rimarrebbe in disparte.

Al momento però, non è ancora del tutto certo se il First Playable Fund verrà cancellato e se le software house italiane potranno ricevere un aiuto grazie a questo decreto. Cosa ne pensate di questa possibilità di elimnazione del fondo dedicato all’industria videoludica? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.