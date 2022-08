Annunciato nel maggio del 2021 durante uno showcase di Microids e successivamente scomparso nel nulla fino a questa estate, Flashback 2 è il seguito ufficiale del bestseller creato nel 1992 da Delphine Software. Il titolo originale era pensato per i sistemi a 16 bit e, a trent’anni di distanza, è ormai pronto a ricevere un sequel. Proprio per celebrare il trentennale, infatti, l’uscita del secondo capitolo era prevista nel corso del 2022. Tuttavia, con un post su Twitter, gli sviluppatori hanno da poco annunciato il rinvio del gioco che, adesso, è previsto per il prossimo anno.

Flashback 2

“Abbiamo importanti novità da condividere oggi riguardo al lancio del videogioco Flashback 2. Innanzitutto, permetteteci di ringraziarvi tutti per la pazienza e il supporto. Il nostro team sta lavorando duramente per offrire un’avventura che soddisfi le aspettative dei giocatori per questo popolare franchise che ci sta a cuore da ormai più di tre decenni” afferma Microids attraverso una dichiarazione su Twitter. Il post prosegue con l’annuncio del rinvio a una data che sarà meglio specificata in futuro. Gli sviluppatori, in conclusione al tweet, ringraziano i giocatori per il supporto dato alla serie nel corso degli anni e si augurano che l’esperienza finale riesca a soddisfare le aspettative.

Il gioco è un platform sci-fi di stampo cinematografico che segue le vicende di Conrad, un agente che scopre un complotto organizzato da una specie aliena per distruggere la Terra. L’agente subisce la cancellazione della memoria e, durante le sue avventure, dovrà trovare un modo per recuperarla grazie ad alcuni indizi e l’aiuto di vecchi amici. Non abbiamo particolari informazioni relative alla trama di Flashback 2, tuttavia, in quanto sequel, probabilmente riprenderà le vicende di Conrad.

Flashback 2 è stato rinviato a un generico 2023, anno in cui sarà disponibile su PC e console. In attesa di una data più definita, i fan non potranno far altro che attendere e sperare in qualche nuovo trailer per questa storica saga pronta a tornare sulle nuove piattaforme di gioco.