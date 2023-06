Annunciato durante l’Xbox Games Showcase 2023, Microsoft Flight Simulator 2024 è il nuovo simulatore di Asobo e Xbox Game Studios. Non si tratta di un aggiornamento del titolo uscito nel 2020, ma di un vero e proprio nuovo prodotto, in grado di rivoluzionare completamente le meccaniche simulative e aggiornate la componente grafica.

La nuova esperienza è stata recentemente mostrata al FlightSimExpo dagli sviluppatori francesi, che nel frattempo hanno annunciato di essere cresciuti davvero tanto negli ultimi anni, anche grazie al successo di Microsoft Flight Simulator e A Plague Tale.

Gli sviluppatori hanno promesso uno stile simulativo unico, in grado di mostrare un realismo senza precedenti: “Non siamo un gioco, quindi non stiamo facendo missioni di tipo ludico, ma attività di aviazione accurate. Lavoriamo con molte organizzazioni che si occupano di antincendio, ricerca e soccorso”.

Di seguito alcune novità che arriveranno con il nuovo capitolo:

Il client sarà più leggero

Verrà scaricato solo quello che è veramente necessario con cache sull’hard disk

Riduzione del footpring sull’HDD e dell’utilizzo della connessione Internet

Riduzione dei tempi di installazione e caricamento

Compatibilità con le versioni precedenti, con la cartella della community è ancora presente

Un nuovo motore fisico e aerodinamico per gli aerei ed elicotteri

Miglioramenti massicci delle prestazioni: il motore è stato riscritto per migliorare le prestazioni in multithreading, quindi su un core diverso da quello principale.

Corpi rigidi e morbidi (per esempio la fisica dei palloni aerostatici).

Un nuoco sistema per i quadri elettrici, i pneumatici, l’alimentazione e i sistemi idraulici

Ci sarà un sistema di guasti e usura

Si potranno trasportare merci e passeggeri

Dettagli grafici migliorati notevolmente, con rocce, alberi e tassellatura ancora più realistici. In breve, non avremo più praterie piatte.

Stagioni complete

Ci saranno tornadi, tempeste e anche l’Aurora Boreale

Potremo vedere mandrie di animali in migrazione, traffico novale e il traffico aereo in tempo reale. Il traffico veicolare sarà ulteriormente migliorato.

Insomma, tutto questo sembra abbastanza impressionante. Già il capitolo 2020 è ancora oggi un’opera eccezionale sotto svariati punti di vista e il 2024 si pone per essere ancora migliore. Speriamo in un supporto alla VR migliore, per il resto siamo già pronti a decollare verso un nuovo, papabile, capolavoro simulativo.