Microsoft Flight Simulator: un nuovo video mostra l’aerodinamica

Microsoft Flight Simulator non solo ha come obbiettivo quello di riportare in auge uno dei franchise simulativi più apprezzati ed attesi dagli appassionati del genere, ma il gioco vuole essere anche l’apripista per determinate nuove tecnologie di sviluppo che renderanno questo titolo come il più vicino alla realtà sia per grafica, che per sensazioni che restituirà ai giocatori che vi si approcceranno.

Un nuovo video pubblicato sul canale ufficiale di Flight Simulator si concentra sulle caratteristiche aerodinamiche, con l’amministratore delegato di Asobo Studio, Sebastian Wlock, che parla dei numerosi miglioramenti che il team di sviluppo sta apportando all’esperienza simulativa.

Il CEO spiega nel dettaglio su quali elementi il team si è concentrato per dare ai giocatori la sensazione di star pilotando un vero aeroplano. L’aerodinamica e la fisica dei velivoli sono stati i punti di maggior concentrazione per Asobo Studio, andando in primis a migliorarne gli aspetti tecnici tramite un sistema aerodinamico costruito completamente da zero e a un sistema di gestione degli agenti atmosferici che influenzeranno le sensazioni di volo.

Ovviamente, il video mostra anche diversi spezzoni di gameplay che si esibisce in tutta la sua magnificenza; con velivoli, terreno e nuvole volumetriche mostrate con un dettaglio pazzesco. State seguendo i vari video aggiornamenti sullo sviluppo di Microsoft Flight Simulator? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.