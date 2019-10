Flight Simulator: nuove immagini mostrano l’incredibile grafica di gioco

Microsoft Flight Simulator, in sviluppo presso gli studi di Asobo Studios, si mostra in nuovi screenshot dalla qualità visiva incredibile.

Quando si parla di videogame sviluppati in esclusiva uno dei primi pensieri è la qualità visiva di tali prodotti. I team interni tendono a saper ottimizzare al meglio i propri giochi e il livello tecnico delle loro opere è sempre elevato. Flight Simulator rientra a pieno diritto in questa categoria. L’esclusiva Microsoft, in sviluppo per PC e Xbox One, si mostra ancora una volta con una serie di screenshot.

Come potete vedere qui sotto, le immagini mostrano gli ambienti di gioco, gli aerei e le nubi volumetriche, probabilmente le migliori mai realizzate a oggi per un videogame. Il livello di dettaglio è incredibile e ogni elemento sembra già alla massima qualità possibile per l’attuale tecnologia. Giudicate però con i vostri occhi.

È stato specificato che questi screenshot non hanno alcun effetto di Ray Tracing attivo. Per ora non ci sono conferme ufficiali in merito all’introduzione di tale tecnologia nel gioco, ma voci di corridoio hanno affermato, lo scorso mese, che potrebbe essere inserita. Inoltre, Microsoft sta cercando di capire se è possibile aggiungere il supporto alla Realtà Virtuale: innegabilmente sarebbe un grande valore aggiunto.

Ovviamente sarà necessario vedere il gioco in movimento, ma di certo queste immagini sono promettenti. Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è previsto per il corso del 2020. Diteci, cosa ne pensate?