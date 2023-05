Siete alla ricerca di una nuova tastiera da gaming meccanica che vi garantisca prestazioni eccellenti durante le sessioni di gioco, e al contempo doni un aspetto più professionale al vostro set-up grazie a delle magnifiche luci RGB? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta proposta da Amazon sulla Fnatic STREAK65, oggi in sconto del 60%!

La tastiera potrà essere vostra a soli 50,00€, risparmiando, dunque, oltre 70,00€ rispetto al prezzo di listino di 124,79€. Insomma, si tratta di un’offerta davvero ottima per un prodotto di qualità eccellente, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

La Fnatic STREAK65 è stata progettata soprattutto per gli eSport, complici la compattezza e gli switch ultraveloci e a basso. Il numero dei tasti ridotto e senza, dunque, il tastierino numerico e la parte del blocco tasti home, vi consentirà di aumentare lo spazio disponibile sulla scrivania, permettendovi di essere più liberi nei movimenti durante le partite. Nonostante ciò, non perderete alcuna funzionalità, dato che potrete sfruttare il tasto FN per accedere a tantissime scorciatoie.

La tastiera pesa appena 420 grammi, ma la sua solida struttura in alluminio la rende ultra resistente a eventuali urti e cadute. L’altezza dei tasti è stata invece ridotta rispetto ai modelli standard, in modo da garantirvi una posizione del polso più comoda e naturale. Infine, gli switch FNATIC sono incredibilmente fluidi e silenziosi: riceverete il classico feedback soddisfacente delle tastiere meccaniche, senza però disturbare le persone intorno a voi.

Vi sono poi le immancabili luci RGB che retroillumineranno tutta la tastiera, donandole un aspetto professionale e accattivante. Potrete scegliere tra ben 16,8 milioni di colori, trovando le combinazioni e gli effetti che più vi piacciono tramite il software OP, e salvando le configurazioni direttamente nella memoria integrata. Infine, potrete collegare la Fnatic STREAK65 semplicemente tramite USB, iniziando a utilizzarla immediatamente.

Insomma, la Fnatic STREAK65 è veramente incredibile, e potrà essere vostra a un prezzo stracciato. Non ci resta, dunque, che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

