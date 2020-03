Football Manager 2020: gratis per pochi giorni, ecco il link

Chi come noi è visceralmente appassionato di calcio, sta patendo pene mai viste in questo periodo di desolazione. La serie A ferma, la Premier ferma, in liga vediamo i calciatori in cassa integrazione, Ligue One, Bubdes, tutto bloccato. Per non parlare di tutti i fanta allenatori e delle leghe di Fantacalcio. Totale disfatta. Chiaramente, vista l’emergenza mondiale riguardo la situazione COVID-19, smettere di seguire uno sport è un prezzo che si può pagare senza troppe remore. Quello che però possiamo fare, da veri hardcore gamer quali siamo, è riprendere a simulare le partite di calcio sui videogiochi e uno dei più affascinanti, profondi e appassionante è senz’altro lui: Football Manager 2020, ora gratis in versione PC e MAC.

Sega e Sports Interactive ci vengono infatti in soccorso a tutti i giocatori che ancora non hanno iniziato la propria carriera calcistica rilasciando Football Manager 2020 gratis fino a mercoledì 1 Aprile 2020. Molti di noi hanno cominciato a giocarci ancor prima grazie all’azione di beneficenza delle case produttrici, ma vista l’impennata di download, dichiarano ufficialmente: “Il team di Sports Interactive non si aspettava l’incredibile numero di giocatori che ha deciso di provare gratuitamente Football Manager 2020 negli ultimi giorni“, pertanto becchiamoci il simulatore di allenatori di calcio per eccellenza!

Per scaricare il gioco basta semplicemente andare sulla pagina di Steam, e cliccare sul pulsante Avvia Gioco. Steam magicamente verrà aperto e avvierà la procedura di download. Ovviamente dovreste già avere lo store di Valve già installato ed un account già creato, ma questa è una pratica che richiede davvero pochi click. Football Manager 2020, sappiate, sarà gratis solamente per PC e MAC ed al termine del periodo gratuito, se vorrete continuare la vostra partita, dovrete mettere mano al portafoglio e acquistare la versione completa. Inoltre, grazie al servizio Cloud di Steam potrete continuare la vostra carriera anche su più computer.

Che cosa altro aggiungere? Noi siamo di nuovo pronti per partire con una nuova scalata verso la vetta delle classifiche e voi? Avete già scelto la squadra con cui iniziare la carriera su Football Manager 2020?