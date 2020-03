Football Manager 2020 è in prova gratuita per una settimana!

Chi ama il mondo del calcio non si farà di certo scappare Football Manager 2020, il seguito della serie calcistica manageriale più amata dal grande pubblico. Il gioco sarà in prova gratuita a partire da oggi 18 marzo fino alle ore 16:00 del 25 marzo, e sarà scaricabile dalla piattaforma Steam.

Per usufruire di questo grande regalo di SEGA e Sport Interactive vi basterà recarvi sulla pagina di gioco già presente da tempo su Steam e successivamente cliccare sul tasto “Scarica”. Così facendo il gioco verrà aggiunto alla vostra libreria e potrete avviarlo, come detto prima, fino alle ore 16:00 del 25 marzo.

Inoltre, vi ricordiamo che la settimana di prova gratuita sarà disponibile anche per i possessori di Mac, sempre e solo tramite Steam. Una volta terminata la vostra avventura settimanale sulla vostra panchina preferita, potrete preservare Football Manager 2020 nella vostra libreria Steam acquistandolo successivamente sempre sulla piattaforma Valve.

Football Manager 2020 gode di una community molto grande e affezionata: Sono tanti i forum utilizzati dai giocatori per scambiarsi tattiche, semplici pareri e allenamenti personalizzati per le loro squadre preferite. Sin dall’inizio potrete crearvi il vostro alter ego virtuale, con tanto di editor per modificarne l’aspetto e scegliere il vostro abito da allenatore preferito. Nell’edizione di quest’anno le vostre decisioni conteranno molto di più, in effetti le meccaniche di gioco sono state ulteriormente perfezionate e da ora premiano tutti quegli allenatori che amano pianificare in ogni minimo particolare la loro stagione. Altre novità riguardano le tattiche: Gli aspiranti manager potranno finalmente emulare nel miglior modo possibile lo stile di gioco dei più grandi allenatori presenti nel panorama internazionale calcistico.

In chiusura, vi ricordiamo che Football Manager 2020 è disponibile dallo scorso 19 novembre su PC. Cosa ne pensate di questo regalo fatto da Sega e Sport Interactive? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.