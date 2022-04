Football Manager è probabilmente uno dei giochi più apprezzati su PC dai fan del calcio e con ottime ragioni. D’altronde, sul mercato, non c’è praticamente nulla come il simulatore manageriale di casa SEGA ed è quindi normale che i fan vogliano giocarci quasi allo sfinimento. L’impresa realizzata da un giocatore però è valsa anche un bel titolo nel libro mondiale dei record.

Come riportato su Twitter dal Guinnes World Records in persona, Pawel Sicinski si è aggiudicato il record della partita più lunga in assoluto a Football Manager. Sicinski, che nella vita reale lavora come allenatore delle giovanili in Polonia, è riuscito a realizzare una partita lunga 416 anni e 134. Secondo chi ha analizzato il record, Sicinski è partito il 4 gennaio 2018 ed è arrivato fino al 18 maggio 2434. Il tutto prendendosi solamente 260 giorni di ferie. Una dedizione sicuramente fuori dal comune e che ha dato i suoi frutti: non tutti possono essere inseriti all’interno del libro e possedere un certificato dell’organizzazione!

New record: Longest single game of @FootballManager – 416 years and 134 days. Pawel played on Football Manager 2018 and managed teams from the 4th January 2018 up until the 18th May 2434 and only took 260 days off! — Guinness World Records (@GWR) April 22, 2022

I numeri di questa impresa? Sicinski ha vinto 1258 trofei e segnato ben 58.900 reti in 22.300 match. Come riportato da Give Me Sport, il rateo è abbastanza impressionante: circa 2,64 goal per ogni partita, sicuramente una statistica a cui molti ambiscono, soprattutto in un gioco come Football Manager.

Polish record in Football Manager – 460 football seasons played !

GuinnessWorld Records record – 416 played football seasons !#footballmanager #GuinnessWorldRecords

Polska♥ Gliwice pic.twitter.com/8dYy49Xot1 — Paweł Siciński – Paul Masterclass Football (@coachfootball88) April 22, 2022

Ok, l’impresa di Sicinski è storica, ma sapete chi era il detentore del record precedente? Sepp Hedel, un tedesco che aveva completato ben 33 stagioni in totale. Hedel aveva giocato circa 15.678 match, vincendone ben 11.217 e segnando 42.672, con ben 1.028 trofei portati a casa. Numeri ovviamente inferiori rispetto a quelli del nuovo detentore del record del mondo, ma comunque decisamente importante. Ogni record però è fatto per essere battuto: sarete voi i futuri detentori del Guinnes World Records oppure no? Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.