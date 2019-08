For Honor gratis per un periodo di tempo limitato

For Honor è gratis per un periodo di tempo limitato: ecco a voi il link per reclamare subito la vostra copia del gioco, che sarà vostra per sempre.

In questi giorni di Gamescom 2019 non è possibile non avere voglia di giocare a qualche bel videogame. Certo, agosto non è il miglior mese per le uscite e i primi nomi importanti, come Control e Man of Medan, si faranno attendere ancora per un po’ di giorni. Nel frattempo, possiamo recuperare qualche gioco interessante degli ultimi mesi o anni, magari in forte sconto o, meglio ancora, del tutto gratis. Un esempio? For Honor. Il gioco di Ubisoft è attualmente disponibile in forma completamente gratuita sullo Store Ubisoft, a questo indirizzo.

For Honor è un action multigiocatore nel quale prendiamo il controllo di un potente guerriero che, insieme a un’armata di minion, combatte per la supremazia territoriale. Potremo impersonare un impavido cavaliere, uno spietato vichingo o un misterioso samurai e, tramite la forza bruta, il gioco di squadra e la strategia, dovremo avere la meglio sugli avversari.

La versione gratuita è quella Standard. Nel caso nel quale vogliate subito partire con il pacchetto completo, in questo momento è possibile acquistare Matching Fire e la Complete Edition in forte sconto. Ovviamente parliamo esclusivamente della versione PC del gioco. I giocatori console possono però comprare il titolo con uno sconto del 50%.

Non è la prima volta che For Honor viene regalato al pubblico; recentemente, ad esempio, è divenuto uno dei titoli gratuiti settimanali dell’Epic Games Store (qui trovate i giochi gratis disponibili in questo momento, non perdeteveli!).

Diteci, avete già giocato a For Honor? Oppure sfrutterete questa occasione per scendere sul campo di battaglia?