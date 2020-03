Forbes 30 Under 30, giocatori e streamer nella classifica della rivista

In tutta Europa sono stati 300 i giocatori scelti, divisi in 10 categorie diverse. Di questi, solo 30 nella sezione Sport e Games. I content creator e i giocatori competitivi selezionati sono stati 6, scelti per il loro contributo e il loro successo sia nel mondo dell’intrattenimento che per i risultati ottenuti all’interno del mondo eSportivo. L’elenco di Forbes 30 Under 30 rappresenta un grande prestigio per i settori interessati, ed è bello notare come ci siano tanti giovani all’interno di questa classifica, anche molto al di sotto dei 30 anni.

Andiamo a vedere insieme quali sono stati i ragazzi “premiati” dalla rivista, ma sopratutto per cosa sono stati scelti. Nicolai “dev1ce” Reedtz è uno dei giocatori di Counter Strike più famosi degli ultimi anni (con 15 riconoscimenti MVP) e, assieme ai suoi compagni, ha contribuito a rendere grande l’organizzazione Astralis. Il secondo giocatore di Counter Strike a comparire nella classifica è Olof “Olofmeister” Kajbjer Gustafsson , ovvero il giocatore più vincente nella storia dell’FPS Valve, con i suoi 25 trofei in carriera.

A essere presenti sono anche Marcin “Jankos” Jankowski del G2 Esports (due campionati, un MSI e secondo posto ai mondiali 2019), e il campione del mondo 2011 Enrique “XPeke” Cedeño, già ambassador Gillette e fondatore degli Origen. Niclas “Pengu” Mouritzen è la prima stella Rainbow Six a comparire nella lista stilata da Forbes, due volte campione del Rainbow Six Invitational e anche considerato uno dei più forti giocatori della scena.

Kyle “Bugha” di Giersdorf e Soleil “Ewok” Wheeler giocatori e produttori di contenuti di Fortnite americani, sono stati nominati nella lista statunitense, assieme all’eclettico Dominique “Sonicfox” McLean. L’ultimo a comparire nella lista dei 30 Under 30 di Forbes è “Jacksepticeye”, trentenne streamer e uno dei maggiori creatori di contenuti su YouTube che ha anche lanciato una propria linea di abbigliamento.