eSports, Marc Ogihara fonda Forevr, società di eSports Management

Il mondo degli eSports si avvicina sempre più a quello dell’intrattenimento, basti pensare a tutto quello che è accaduto con Fortnite, sempre più star si sono avvicinate al fenomeno facendolo diventare ormai parte della cultura pop. Marc Ogihara, già famosissimo manager di artisti e musicisti, ha deciso di intraprendere questa strada anche all’interno del mondo degli eSports. È di oggi infatti la notizia dell’apertura della sua nuova società Forevr, che opererà nel settore dell’eSport Management mettendo sotto contratto i migliori nomi del panorama eSportivo internazionale.

Durante un’intervista alla famosa redazione The Gamer ha già annunciato alcuni dei nomi più interessanti che faranno parte della sua scuderia. Forevr già oggi vanta talent del calibro di S1mple, Sherlintsu, ZX e Topson, players che competono nei giochi più popolari del mondo. “Ho iniziato a lavorare nel settore della musica e mi è subito piaciuto, ma da sempre volevo fare qualcosa che riguardasse il mondo del gaming. Ci ho sempre pensato finché non ho avuto questa occasione.

Welcoming to Forevr, known as one of the biggest content creators from South East Asia, @SherlinTsu aka Baby Shark! pic.twitter.com/92COBFuEtB — Forevr (@forevr_gg) April 9, 2020

Forevr ambisce a gestire players, streamers e content creators in un nuovo modo che chiamiamo “visione a 360 gradi. Ci prendiamo cura di loro nelle loro attività giornaliere, così come marketing, immagine e affari legali. Siamo un pacchetto completo, così che i nostri talent possano avere tutto con una sola agenzia. Molte agenzie fanno un grande lavoro, ma si occupano solo di una o poche attività, così che il talent debba avere diverse agenzie per potersi gestire.

Per questo noi siamo differenti in quanto forniamo un pacchetto completo”. Speriamo che questa realtà possa essere un grosso passo avanti non solo per i player singoli, ma anche per tutta la scena dell’intrattenimento eSportivo, che sempre di più sta crescendo e, in un periodo come questo, fa sempre bene avere delle notizie positive.