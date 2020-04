Formula 1, il Gran Premio Cinese in diretta questa Domenica

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’emergenza mondiale ha portato ad uno stop forzato a tutte le gare di qualsiasi tipo di sport, sia elettronico che classico. In questo momento molte delle organizzazioni a livello mondiale, hanno pensato di poter trasformare i loro campionati in versioni virtuali, tutto ovviamente per non far fermare completamente l’interesse verso i propri campioni, ma anche per intrattenere i propri fan in questo periodo di quarantena. Una bellissima idea adottata dall’NBA al calcio, fino ad arrivare alla Moto GP. Una delle prime federazioni ad abbracciare questa modalità di intrattenimento è stata la Formula 1.

Con i suoi GP virtuali, sta ormai intrattenendo settimanalmente i propri fan facendo correre i gran premi ufficiali sul videogioco F1 2019. All’interno delle competizioni prendono parte anche i grandi campioni che vediamo correre all’interno delle monoposto, dando grande spettacolo e tenendo con il fiato sospeso tutte le persone a casa. Il prossimo Gran Premio di Formula 1 si terrà in Cina, e verrà trasmesso come di consueto su tutti i canali social della federazione.

In questo nuovo gran premio prenderanno parte corridori di F2 e grandi star di iRacing. Il vincitore del Gran Premio del Vietnam e pilota della Ferrari Charles Leclerc, dovrebbe essere ancora presente insieme a Lando Norris, ormai volto copertina di queste competizioni. Accanto ai driver veri e propri, ci saranno anche altre stelle dello sport e dello spettacolo, come il giocatore di cricket Ben Stokes e il rapper Liam Payne.

Come detto poco sopra, sarà possibile vedere il GP sui canali social della Formula 1, sintonizzandosi domenica 19 aprile alle ore 21:00. Inoltre molti dei piloti che correranno la gara saranno in streaming: per vedere la gara dalla loro visuale, potreste sintonizzarvi sui loro canali di streaming. Eventi del genere sono sempre ben accetti nel mondo eSportivo, sopratutto in un periodo come questo.