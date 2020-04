Fornite: prosegue la causa legale per l’emote “Phone it in”

Nell’aprile dell’anno scorso, alla lista di accuse di violazione di copyright nei confronti di Fortnite, si erano aggiunte le mosse di ballo dell’artista Leo Pellegrino. Il sassofonista, iconico per i suoi movimenti durante le performance, citò in giudizio Epic Games per appropriazione indebita d’identità con il ballo dell’emote Phone it in di Fortnite. Epic Games al momento sta avendo la meglio in tribunale e la causa legale sembra non avvicinarsi alla fine.

Secondo il team legale di Leo Pellegrino, Epic Games sta trando profitti dalla fama del sassofonista grazie al ballo di Phone it in, il quale ritengono indubbiamente legato alle performance dell’artista. Non è realmente ben chiaro a chi si siano ispirati gli sviluppatori di Fortnite per l’emote in questione. Diversi hanno riscontrato forti somiglianze con il meme conosciuto come Epic Sax Guy, in cui il musicista moldavo Sergey Stepanov esegue con il sassofono la canzone “Run Away” per l’Eurovision Song Contest del 2010.

Non è della medesima opinione dei legali di Leo Pellegrino il giudice del tribunale distrettuale John Padova. Il giudice ha respinto sette delle otto richieste avanzate dal team di Pellegrino, negando inoltre la richiesta di modificarle e ripresentarle; rimane comunque aperta la denuncia per false endorsment.

Secondo Padova le modifiche effettuate da Epic Games hanno reso il ballo di Phone it in sufficientemente diverso dalle performance di Pellegrino. Nonostante il ballo del sassofonista rimanga comunque riconoscibile nell’emote, quest’ultimo non è legato ad altri aspetti dell’identità di Pellegrino, e pertanto i passi di ballo sono da considerare “più come una forma di espressione di Epic Games che parte dell’immagine dell’artista“. Il giudice sottolinea inoltre la dissomiglianza dell’artista con gli avatar del videogioco, in quanto il primo si esibisce in show musicali e gli ultimi disputano tornei battle royale.