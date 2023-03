Dopo The Last of Us, che vedrà la luce su Steam a fine marzo 2023, il prossimo gioco PS5 a essere pubblicato su PC potrebbe essere Ratchet & Clank: Rift Apart. Nessun annuncio ufficiale in merito, ma un annuncio di lavoro di Nixxes, team di sviluppo che si occupa proprio di lavorare sui porting PC dei giochi PlayStation.

Come riportato su Reddit, al momento Nixxes è alla ricerca di un UI/UX designer, che abbia però esperienza con la suite di prodotti Coherent. I software della società sono stati utilizzati in diversi giochi, tra cui appunto Ratchet & Clank: Rift Apart (che potete recuperare su Amazon). Al momento Insomniac Games non ha altri porting PC dei suoi giochi PS5 ed è dunque molto scontato che il prossimo titolo targato PlayStation ad arrivare su PC sia proprio quell’ultima avventura a cui il team di sviluppo ha lavorato e che per ora rimane il suo unico gioco pubblicato sulla console Sony.

Quando avverà il debutto? Difficile dirlo. A momento su PC ci sono diversi giochi PlayStation, ma sono tutti usciti in date diverse. Normalmente il tempo è di circa un anno, ma in alcuni casi (come per esempio con Returnal) i tempi si sono allungati. Non è escluso che PlayStation decida di lanciare Ratchet & Clank: Rift Apart nel corso dei prossimi mesi, magari tra ottobre e novembre 2023, ma sono solamente delle ipotesi. Come di consueto è sempre necessario attenersi a informazioni ufficiali, che potrebbero essere diramate nel corso dei prossimi mesi.

Oltre a Ratchet & Clank: Rift Apart, ci sono ancora diversi giochi PS5 che non sono stati pubblicati su PC. Tra i più desiderati ci sono sicuramente Demon’s Souls e Ghost of Tsushima. Ridotte al lumicino, invece, le possibilità di una versione Steam di Bloodborne: con la chiusura di Japan Studio, è molto probabile che il porting non sia minimamente nell’interesse di Sony, anche se ovviamente la speranza è l’ultima a morire. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

