Sembra proprio che dalla versione di Forspoken nel suo trailer di presentazione alla sua attuale demo ci sia stato un evidente downgrade. A mettere in evidenza questa cosa è stato l’utente YouTube ElAnalistaDeBits attraverso un video in cui confronta il titolo nelle sue due “vesti”. Ovviamente stiamo parlando prettamente della sua componente grafica.

Andando oltre, per un secondo, alle modalità con cui il grande pubblico sta accogliendo la demo di Forspoken, la constatazione emersa attraverso il video resta sicuramente di estremo interesse. In base alle immagini sembra proprio che Square Enix abbia attuato un downgrade generale con questo nuovo titolo in sviluppo, dal punto di vista tecnico ed estetico.

In questi giorni si è parlato molto della beta del gioco, anche perché a seguito della scoperta riguardo alla sua durata generale, gli appassionati di tutto il mondo hanno divorato questo primo assaggio del videogioco, cercando di sperimentare il più possibile con le sue attuali possibilità.

Nella demo di Forspoken troviamo tre modalità grafiche: Qualità (gira a 30fps con una risoluzione sui 1728p), Ray Tracing (con una risoluzione minore migliora la qualità delle ombre, per adesso) e Prestazioni (60fps e risoluzione fino a 1440p dinamici con temporal reconstruction). È bene, comunque, sempre specificare che non ci troviamo in alcun modo davanti alla versione definitiva e completa del titolo, e che quindi un paragone del genere, per quanto intrigante, non può risultare totalmente attinente. Inoltre, nulla vieta una patch al day one o di poco successiva dedicata proprio alla risoluzione grafica migliore possibile per l’esperienza.

Non ci resta che attendere nuovi dettagli in merito, in attesa dell’uscita di Forspoken, fissata per il 24 gennaio 2023.