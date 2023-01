Uno dei titoli più chiaccherati e attesi di gennaio è senza dubbio Forspoken, il nuovissimo titolo action RPG di Square-Enix uscito appena due giorni fa. Ebbene, la versione PlayStation 5 del gioco è già in sconto su eBay a soli 64,90€ invece di 79,90€!

Grazie all’offerta sul noto e affidabile store online potrete risparmiare ben 15,00€ e ricevere la copia fisica del gioco comodamente a casa in pochi giorni. Dato che si tratta di un’occasione davvero imperdibile, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non rischiare di perderla.

In Forspoken vestirete i panni di Frey, una giovane di New York che viene trasportata nel mondo fantastico di Athia e dovrà utilizzare i suoi poteri magici per riuscire a sopravvivere e ritrovare la via di casa. Nel corso dell’avventura dovrà imparare a sfruttare al meglio le sue abilità, affrontando una moltitudine di creature mostruose e attraversando vasti paesaggi.

Vi dovrete dunque immergere in combattimenti dinamici e frenetici, cogliendo l’occasione giusta per sferrare i colpi ai nemici e scegliendo tra una moltitudine di potenti incantesimi. Inoltre, ciò che rende Frey speciale, nonché Forspoken divertentissimo da giocare, sono le abilità uniche del personaggio, che le permettono di attraversare il mondo open-world con facilità tramite il parkour: potrete arrampicarvi sulle pareti, balzare tra i canyon, saltare da altezze da capogiro e scattare tra vasti paesaggi.

Riuscirete a svelare tutti i segreti della terra di Athia e ritornare a casa sani e salvi? Lo scoprirete solo giocando a Forspoken, dunque vi lasciamo all’offerta, rimandandovi alla pagina di eBay dedicata alla versione PlayStation 5 del titolo. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

