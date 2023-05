Tra i principali titoli esclusivi console per PlayStation 5 di quest’anno possiamo trovare anche Forspoken, opera di Square Enix che, al netto di qualche défaillance, ha saputo divertire numerosi giocatori. Un titolo non perfetto, quindi, ma a cui val bene la pena dare un’occasione, soprattutto considerando come sia attualmente disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon nella sua versione con steelbook.

Oltre che a essere particolarmente accattivante la versione in offerta, pure Forspoken non è un gioco niente male. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, infatti: “devo dire di essermi generalmente divertito a sfrecciare per le terre di Athia e scatenare tutte le abilità magiche e atletiche di Frey. Se siete in vena di immergervi per ore in un open world senza pretese e sperimentare un combat system inusuale, Forspoken può essere un buon divertissement. ”

Forspoken è insomma un gioco dotato dei suoi perchè e che potete portarvi ora a casa al prezzo più basso di sempre nella sua versione con steelbook.

