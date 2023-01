Tra le tantissime interessanti uscite di gennaio, Forspoken (qui la nostra recensione) è certamente una delle produzioni che più ha saputo attirare la curiosità degli appassionati. Il titolo di Luminious Production ci porta in un nuovo mondo fantasy tutto da scoprire. Il titolo è uscito da solamente tre giorni e man mano che i giocatori stanno progredendo nell’avventura, stanno emergendo in rete tutta una serie di critiche che spezzano in due la community.

I pareri di pubblico e critica verso Forspoken variano parecchio, ma a pochi giorni dal lancio il gioco Square Enix sta subendo un forte review bombing su Metacritic. Non è la prima volta che accade un avvenimento del genere sul sito aggregatore di recensioni, e questa volta è toccato alla nuova opera di Luminous Production. Basta farsi un giro su Metacritic in queste ore per vedere quanti voti negativi, molti da 0 su 10, stanno fioccando nei confronti del titolo open world.

Andando ad analizzare le diverse recensioni molto negative che stanno arrivando in queste ore, scopriamo che tanti degli utenti Metacritic hanno espresso lamentele molto simili. La maggior parte dei giocatori critica pesantemente la scrittura del gioco, in particolare il carattere della protagonista Frey, che alcuni trovano irritante, antipatica ed eccessivamente grossolana nella scrittura. C’è anche che trova il sistema di combattimento superficiale, l’open world eccessivamente vuoto e la grafica, definita da diversi utenti, un downgrade rispetto ai trailer precedenti.

C’è da dire la verità, già dalla demo molti giocatori avevano storto il naso facendo emergere diversi dubbi sulla produzione Lumimous e Square Enix. Detto questo, ci sono moltissimi altri appassionati che stanno apprezzando Forspoken, e se siete curiosi, ma allo stesso tempo restii, ad acquistare il gioco in questi suoi primi momenti, il nostro consiglio è quello di aspettare un calo di prezzo.

