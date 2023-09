State pensando di acquistare qualche nuovo titolo da aggiungere alla vostra libreria per PS5, magari per rilassarvi dopo essere rientrati da una pesante giornata scolastica? In tal caso sarete felici di sapere che la versione fisica di Forspoken, l’action RPG di Square Enix uscito qualche mese fa, è in sconto a soli 19,99€ su Amazon!

Potrete, quindi, risparmiare ben 10,00€ rispetto ai 29,99€ solitamente richiesti per il gioco. Oltre a essere un’occasione davvero ottima, si tratta di un titolo niente male, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione: “devo dire di essermi generalmente divertito a sfrecciare per le terre di Athia e scatenare tutte le abilità magiche e atletiche di Frey. Se siete in vena di immergervi per ore in un open world senza pretese e sperimentare un combat system inusuale, Forspoken può essere un buon divertissement. ”

In Forspoken entrerete nei panni di Frey, una giovane proveniente da New York che si ritrova catapultata nel mondo magico di Athia. La sua sopravvivenza e il suo tentativo di trovare un modo per tornare a casa dipendono dall’uso delle sue abilità magiche. Lungo il corso dell’avventura, Frey dovrà padroneggiare al meglio queste abilità, affrontando una serie di creature mostruose e attraversando paesaggi vasti e variegati.

Il gioco vi immergerà in combattimenti dinamici e frenetici, offrendovi la possibilità di sfruttare una vasta gamma di incantesimi per affrontare i nemici. Ma ciò che rende Frey e, di conseguenza, Forspoken, davvero unici e divertenti è l’abilità di Frey nel padroneggiare il parkour. Questo le permette di attraversare il mondo open-world con agilità e stile, scalando pareti, saltando tra gole, sfidando gravità e scorrazzando attraverso panorami mozzafiato.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all'offerta.

