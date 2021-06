Forspoken si mostra su PC, avrà un qualità grafica mai vista prima

Annunciato con il nome provvisorio di Project Athia e poi diventato ufficialmente Forspoken, il nuovo titolo di Square Enix sviluppato da Luminous Productions si è mostrato ancora poco, ma per quel che si è visto sembra promettere davvero molto bene. Con un nuovo trailer rilasciato poche ore fa, inoltre, il titolo presentato su PlayStation 5 si va a mostrare per la prima volta anche su PC con un filmato più tecnico in una nuova puntata dell’AMD FidelityFX Super Resolution Partner Showcase.

In questo format di video proposto da AMD, la compagnia da ampio spazio ad alcuni dei team di sviluppo e delle personalità del settore. In questa terza puntata il protagonista indiscusso è stato proprio Forspoken, con Takeshi Aramaki di Luminous Production che ha preso la parola e ha parlato per circa 3 minuti del prossimo titolo Square Enix in arrivo sia su console PlayStation 5 che su PC.

Come viene dichiarato e mostrato in video, Forspoken trarrà vantaggio dalla FidelityFX Super Resolution di AMD. Secondo Aramaki, questa tecnologia ha consentito al team giapponese un significativo aumento delle prestazioni durante l’esecuzione del gioco a 4K/60fps. Aramaki ha anche affermato che per Forspoken, il team mira a raggiungere una qualità visiva generale mai vista in un gioco open world.

Un obbiettivo decisamente importante quello del team nipponico che, come confermato dallo stesso Aramaki: “Crediamo che la filosofia GPUOpen di AMD stia elevando gli standard tecnici dell’intero settore dei giochi, il che a sua volta avvantaggia tutti i giocatori. Non vediamo l’ora che questi ultimi mettano le mani su Forspoken e sperimentino la grafica di nuova generazione, resa possibile da FidelityFX Super Resolution”. Vi ricordiamo che il titolo di Luminous uscirà nel corso del 2022 su PC e PS5.