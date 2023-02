Non è un buon momento per Forspoken, almeno nella sua versione PC. Il gioco è stato recepito in maniera decisamente fredda da parte degli utenti, tanto da essere superato anche da Hi-Fi RUSH, l’ultimo gioco di casa Tango Gameworks ed esclusiva Xbox e PC. Ora, ad aggiungersi alla lista di problemi della versione Steam del titolo c’è anche l’ultimo update.

Come riportato online (e più precisamente su Steam), l’ultimo aggiornamento di Forspoken mirava a risolvere alcuni, piccoli problemi ma ha in realtà distrutto completamente il gioco. “Patch fix? Più una sorta di patch break. Non posso più giocarci, ogni volta che lo avvio il PC va in crash e devo riavviare”, le parole di un utente di Steam. Non un caso isolato, ma neanche l’unico problema. In tanti segnalano problemi di stuttering e di performance drop dopo aver applicato la patch.

Si tratta sicuramente di un problema non da poco e alcuni utenti avrebbero anche individuato cosa ha portato a questo calo delle performance e questi gravi crash. Secondo una teoria, l’ultimo aggiornamento porterebbe a un aumento intensivo della CPU, fino a picchi del 100%. Da qui avrebbero origine i crash e i vari problemi di stuttering, oltre che il calo delle performance.

Questi problemi stanno affliggendo solamente la versione PC di Forspoken, mentre quella PS5 (che potete recuperare su Amazon) sembra praticamente intatta. Non è la prima volta che gli sviluppatori giapponesi hanno problemi con lo sviluppo su PC, notoriamente lontano da loro. Il computer, come pura piattaforma di gioco, non ha mai conquistato il pubblico nipponico come quello occidentale e da qui potrebbero nascere i problemi a livello di porting, già riscontrati su giochi importanti come Elden Ring. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

