Fortnite 10.10: ecco tutte le novità dell’aggiornamento

L'Aggiornamento di Fortnite 10.10 è finalmente disponibile: scopriamo quali sono le novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

In seguito ad alcuni problemi tecnici, l’aggiornamento di Fortnite 10.10 si è fatto attendere per 24 ore in più rispetto al solito, ma finalmente gli sviluppatori sono pronti a svelarci ogni dettaglio sulle novità di questa settimana. La Stagione 10 (o Stagione X, se preferite) è ancora all’inizio, ma Epic Games ha in serbo per noi varie sorprese: scopriamo insieme tutte le aggiunte per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Per quanto riguarda la Battaglia Reale, una nuova fenditura ha fatto sì che Grandi Magazzini (Mega Mall) ritornassero indietro nel tempo fino al vecchio Corso Commercio. Inoltre, all’interno di Corso Commercio ci sono una serie di fiere che attaccano i giocatori. Eliminarle potrebbe farvi dono di un’arma, consumabili o munizioni. Le fiere, in ogni caso, non possono uscire dalla zona.

È stata inoltre aggiunta la Modalità a Tempo Corsa del Mondo: si tratta di una modalità a quattro squadre con rigenerazione per 16 giocatori. Lo scopo è raccogliere monete sparse in giro: la prima squadra che arriva a 30 vince.

Ci sono poi delle modifiche ai BRUTO: ora, quando i giocatori sparano o caricano, appare un laser di puntamento visibile anche dai nemici che possono quindi prevedere il punto di impatto dei missili.

Abbiamo poi le aggiunte dell’aggiornamento di Fortnite 10.10 per Salva il Mondo. Per iniziare, abbiamo un nuovo incarico settimanale che ci chiede di aiutare Penny a raggiungere la stazione radio per trasmettere la sua Canzone dell’estate. Inoltre, è stato aggiunto il personaggio Thora, con poteri energetici.

Infine non ci rimane altro da scoprire se non le novità per la Modalità Creativa. Prima di tutto, il BRUTO può essere utilizzato nei livelli. Inoltre, è stato aggiornato il menu “Selezione Isola” ed è possibile aggiungere e rimuovere isole a volontà; quelle disponibili sono: Temperata, Prati, Artica, Fortezza di ghiaccio, Lacustre di ghiaccio, Canyon, Desolazione, Tropicale, Sponde del fiume, Vulcanica, Banco di sabbia, Caldera, Kevin fluttuante, Vetro nero, Griglia e il Quartiere.

Come sempre, inoltre, sono stati corretti una serie di bug, come ad esempio quello delle Stelle Segrete che non potevano essere raccolte. Trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale di Epic Games. Diteci, cosa ne pensate delle novità di questa settimana dell’aggiornamento di Fortnite 10.10? Quando inserito dagli sviluppatori vi sembra adeguato, oppure avreste preferito qualcos’altro?