Fortnite 10.30: ecco tutte le novità dell’aggiornamento

È finalmente disponibile il nuovo aggiornamento di Fortnite 10.30: ecco i dettagli sulla Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Pur essendosi fatto attendere un giorno in più del solito, è finalmente arrivato l’aggiornamento di Fortnite 10.30. Possiamo quindi scoprire tutte le novità di questo update, che segue quello della scorsa settimana, non particolarmente entusiasmante. Nelle ultime ore che ci hanno separato dall’arrivo dei nuovi contenuti per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa, però, Epic Games ha anche dovuto affrontare un nuovo problema all’interno del suo battle royale: i mech Bruto sono stati disabilitati a tempo indeterminato per un motivo non definitivo. In attesa che anche questo ulteriore difetto degli sfortunati Bruto venga risolto, vediamo le novità di oggi.

Per iniziare, nella Battaglia Reale troviamo la nuova zona fenditura “Palme acquatiche” che si trova, chiaramente, a Palmeto Paradisiaco. Questa zona permette di trasformarsi in un oggetto semplicemente accovacciandosi a terra. Un’altra zona fenditura ha inoltre introdotto il “Boschetto Bisunto” nel quale pioveranno taco piccanti che possono essere mangiati per recuperare punti vita.

Per quanto riguarda la Modalità Creativa, invece, sono state introdotte nuovi prefabbricati:

Rifugio per criminali

Rifugio per criminali cadente

Maniero per eroi

Maniero per eroi cadente

E anche 6 nuove gallerie:

Galleria rifugio per criminali

Galleria rifugio per criminali cadente

Galleria maniero per eroi

Galleria maniero per eroi cadente

Galleria erba scogliera grigia

Galleria oggetti eroi/criminali

Inoltre è stato introdotta la possibilità di impostare e personalizzare i distributori automatici, e un set di dispositivi configurabili per creare le classi dei giocatori, con caratteristiche uniche.

In Salva il Mondo, infine, abbiamo la seconda parte della missione Penny si mette in marcia ed è stato introdotto il personaggio “Agente sul campo Rio” e “Ragnarock”, insieme anche a “Spadatempesta gendarme”

Vi ricordiamo che, come sempre, sono presenti una serie di correzioni a bug minori e miglioramenti di prestazioni: potete trovare l’elenco completo sul sito ufficiale di Epic. Diteci, cosa ne pensate dell’aggiornamento di Fortnite 10.30? Vi ha convinto?