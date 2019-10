Fortnite 11.10: tutte le novità del’aggiornamento

L'aggiornamento di Fortnite 11.10 è finalmente disponibile, vediamo assieme le novità legate alla Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Nuova settimana, nuovo update per il battle royale di Epic Games. Per la precisione, parliamo dell’aggiornamento di Fortnite 11.10, il quale segue il non proprio soddisfacente 11.01 della scorsa settimana. Se nella precedente occasione abbiamo avuto a che fare praticamente solo con modifiche legate a Salva il Mondo, quest’oggi possiamo finalmente gioire per qualche novità di peso. Non perdiamo però altro tempo e vediamo subito quali sono le aggiunte di Fortnite 11.10 per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Per iniziare, per quanto riguarda la Battaglia Reale, sono stati introdotti nuovi oggetti nel negozio. Abbiamo i Costumi Zombie Calciatore, il piccone Pugno del Re della Tempesta, il bundle Maledizione Criptica che include il costume Furia e il dorso decorativo Custode del Tempo e dà accesso al delle sfide che sbloccano opzioni di stile.

C’è inoltre anche il pacchetto Giudizio Finale che include il mortifero costume Catrina, il dorso decorativo Lutto Libero, l’inquietante costume Willow, il dorso decorativo Dolly, il nefasto costume Luce oscura, e il dorso decorativo Ali Indaco. Non dimentichiamoci poi la Modalità a Tempo Re della Tempesta.

Possiamo anche accedere al gioco della community Pallottole da brivido, creato da BluDrive. Inoltre, è possibile possiamo lanciarci in Combine alla ricerca del miglior tempo in classifica. Da questo momento possiamo anche assegnare dei soprannomi ai nostri amici, senza che essi possano vederli.

Per la Modalità Creativa abbiamo:

Teletrasporti per muoversi da un portare all’altro

per muoversi da un portare all’altro Assegnatore oggetti per assegnare o rimuovere oggetti nell’inventario dei giocatori

per assegnare o rimuovere oggetti nell’inventario dei giocatori Attivatore attributo che controlla alcuni attributi del giocatore che ha inviato il segnale per stabilire il risultato

che controlla alcuni attributi del giocatore che ha inviato il segnale per stabilire il risultato Attivatore a percezione che consente una linea di visuale o una vista direzionale per segnalare un attivatore

Per Salva il mondo, infine, troveremo una serie d’incarichi di Affari Lupeschi. È inoltre tornato il Re della Tempesta. Potremo trovare il Llama Fortnite Incubo che rilascerà Eroi Stregati e armi Black Metal. È stato poi introdotto l’eroe Ninja Manny che dispone di un potenziamento alla velocità di movimento e una riduzione del costo energetico durante i cicli della sera e della notte. Infine, è stata introdotta la Pistola Fantasma che spara munizioni spettrali in grado di attraversare nemici e pareti, al costo di un rateo di fuoco basso.

Come sempre, però, ci sono una serie di correzioni a bug e miglioramenti di prestazione: potete trovare l’elenco completo sul sito ufficiale di Epic Games. Diteci, cosa ne pensate dell’aggiornamento di Fortnite 11.10? Vi ha convinto oppure credevate ci sarebbe stato qualcosa di diverso?