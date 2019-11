Fortnite 11.11: tutte le novità dell’aggiornamento

Fortnite 11.11 è finalmente disponibile: vediamo quali sono le novità dell'aggiornamento per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Anche se in ritardo di una giornata, è finalmente arrivato l’aggiornamento di Fortnite 11.11. Epic Games aveva promesso per la giornata di ieri una serie di modifiche per Salva il Mondo, alle quali si sarebbero aggiunte delle correzioni a problemi di tutte le modalità, comprese quindi Battaglia Reale e Modalità Creativa. Purtroppo, all’ultimo momento gli sviluppatori hanno affermato di aver rimandato il tutto a tempo indeterminato, senza addurre motivazioni precise: probabilmente c’era un problema critico che impediva la pubblicazione e ha richiesto tempo aggiuntivo per la risoluzione. In ogni caso, non perdiamo altro tempo e vediamo quali sono le novità per l’aggiornamento di Fortnite 11.11.

Per quanto riguarda Salva il Mondo, questa settimana dobbiamo aiutare Penny a raggiungere la Casa Base e completare la Serie d’Incarichi Partita Creatore. È stato poi introdotto un nuovo eroe, “Arrlene” Izza, che è in grado di usare il vantaggio “Distruzione di mostri” – il quale aumenta Sanguisuga vitale con attacco in mischia e Alla costruzione fino a 15% in base alla tua percentuale di salute mancante -, e il vantaggio comandante “Distruzione di mostri +”, il quale aggiunge la possibilità (50% di evocare un Fantasma.

È anche stata introdotta la Lama Nera, una nuova arma con impatto elevato e danno moderato, disponibile dal 14 novembre nel negozio, fino al 21 novembre. Inoltre è stato reintrodotto anche il Corvo, il Maestro dei Cieli Oscuri, il quale dispone dei seguenti vantaggi:

Bang e blam: +25% danni di Destro e mancino

Bang e blam+: +25% danni di Destro e mancino che inoltre provocherà esplosioni che infliggono 20 danni energetici in un raggio di 0.5 unità.

Non ci sono invece novità per quanto riguarda le modifiche apportate a Modalità Creativa e Battaglia reale, ancora una volta. Diteci, cosa ne pensate dell’aggiornamento di Fortnite 11.11? Vi ha convinto, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso per questa settimana? Cosa ne pensate del Capitolo 2 fino ad oggi?