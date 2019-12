Fortnite 11.21: ecco le novità dell’aggiornamento scovate dai dataminer

Con l’arrivo del Capitolo 2, gli sviluppatori di Epic Games hanno chiaramente cambiato approccio alla gestione e, sopratutto, alla comunicazione legata agli aggiornamenti settimanali. Senza alcun preavviso, infatti, è arrivato l’aggiornamento di Fortnite 11.21: i dataminers si sono quindi messi al lavoro per scoprire tutti i dettagli e le novità presenti nei file di gioco.

Di norma, tramite questo tipo di update vengono aggiunti contenuti come oggetti cosmetici, schermate di caricamento aggiuntive, armi in arrivo con futuro aggiornamenti e simili. In questo caso, però, i dataminer hanno avuto qualche difficoltà a capire di cosa si tratta. Pare infatti che abbiano trovato dei file cifrati e che, almeno per ora, non sono stati in grado di accedere alle informazioni. Perlomeno, sono riusciti a scoprire che arriverà una nuova Skin che potete vedere qui sotto.

Epic ha più volte proposto versioni aggiornate di vecchie skin, quindi se già la possedete otterrete la variante in modo gratuito e automatico al prossimo accesso del gioco. Attualmente purtroppo non sappiamo nulla in più. È probabile che l’update di Fortnite 11.21 voglia risolvere bug e glitch, oltre a migliorare le prestazioni, ma per ora non ci sono informazioni ufficiali da parte di Epic Games.

Diteci, voi cosa ne pensate? Che tipo di contenuti vorreste vedere introdotti con l’aggiornamento di Fortnite 11.21? Nuove armi? Un cambiamento a una zona della mappa?

Fortnite è un gioco abbastanza complesso, quindi le novità potrebbero toccare molti punti. Ninja, di certo, ritiene che il battle royale sia molto più complesso del football americano e non si è fatto problemi a dirlo al mondo intero tramite Twitter.