Fortnite 11.30: tutte le novità dell’aggiornamento

Dopo qualche incertezza arriva finalmente l’aggiornamento di Fortnite 11.30. Epic Games, come oramai abbiamo capito, non è più interessata a rilasciare update a cadenza fissa. Oggi, però, è finalmente arrivato un update tanto atteso dal pubblico. Vediamo insieme quali sono le novità proposte per la modalità Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa per l’aggiornamento di Fortnite 11.30.

Prima di tutto, per quanto riguarda la Battaglia Reale, è stata aggiunta la cooperativa a schermo condiviso su PS4 e Xbox One: si tratta di una novità che verrà migliorata nel corso del tempo. Inoltre, tramite il centro gruppi è possibile vedere in anteprima da mobile le novità del Negozio. Inoltre il limite massimo dei regali giornalieri dal negozio oggetti è aumentato da 3 a 5. È stato modificato il modo in cui sono indicate le munizioni a schermo. Da questo momento è anche possibile passare a propria scelta dalla schermata “Eliminato da” alla schermata che indica i PE ottenuti. Infine, sono stati completati i preparativi per l’evento live legato a Star Wars che, vi ricordiamo, andrà in onda il 14 dicembre alle 20.00. ora italiana.

Passiamo ora alla Modalità Creativa di Fortnite 11.30, la quale introduce:

Inganna unità per far apparire e scomparire muri e pavimenti

Tracciatoreper creare incarichi e sfide personalizzate

Gallerie Pantano Palpitante

Isola Arcipelago

Infine, abbiamo Salva il Mondo, il quale aggiunge una Serie di Incarichi “Gioioso e Felice Riscatto” che ci chiedono di salvare Crackshot. Torna inoltre Frostnite: dovremo tenere accesso il bruciatore con il Blub poiché quando si spegne il gelo si avvicina e perdiamo salute, mentre lo scudo anti-Tempesta si restringe. Lo scopo è sopravvivere più a lungo possibile.

Sono stati aggiunti anche i seguenti personaggi:

Jingle Jess (Vantaggio “Non fare l’orso)

Krampus Artigliere Sentinella (Vantaggio “Carbone per tutti”)

Crackshot Il Soldato delle Feste (Vantaggio “Folli novità”)

Sono state aggiunte anche le seguenti armi:

Spargizenzero

Il Trinciatore di Carta

Lancia Palle di Neve

Poi abbiamo il Llama invernale che sblocca eroi festivi e armi. Inoltre, il Generale ha super-caricato il livello massimo degli eroi di Casa Base: ovvero, il danno abilità è aumentato fino al 72% mentre scudi e salute sono più alti del 42%. La raccolta, nelle fasi avanzate di Montespago, è stata migliorata. Anche la trappola Inibitore, la trappola a gas e le trappole sbalzatore sono state ritoccate. Infine, è ora possibile riciclare in automatico le armi di una certa rarità, grazie a nuova impostazioni.

Inoltre, sono state apportate tutta una serie di correzioni ai bug: trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale di Epic. Diteci, cosa ne pensate delle novità introdotte con l’aggiornamento di Fortnite 11.30? Vi hanno convinto oppure vi aspettavate qualcosa di diverso?