Fortnite 12.30: ecco come cambia la mira

La mira è uno degli argomenti più controversi e dibattuti all’interno della community di Fortnite. L’Aim assist, il rinculo, il bloom, il controller o la tastiera e il mouse e persino le piattaforme di gioco possono influenzare la precisione con cui si spara. Ecco che con l’aggiornamento di Fortnite 12.30 oltre all’aggiunta di contenuti, sono state apportate importanti modifiche al sistema di mira.

La settimana scorsa Epic Games aveva già effettuato un importante cambiamento a tale sistema. La rimozione dell’impostazione Vecchia Scuola per la mira assista avrebbe dovuto porre fine alla diatriba tra gli utilizzatori di controller e di tastiera e mouse. Le lamentale da parte di quest’ultimi, come ci si poteva facilmente aspettare, non si conclusero con tale aggiornamento, concentrandosi a denunciare il rinculo e bloom ridotto che avvantaggiava gli utilizzatori di controller. Sebbene manchino prove evidenti per quanto riguarda il bloom, si è effettivamente constato che vi siano differenze di rinculo da una piattaforma all’altra e tra il controller e la combo tastiera e mouse.

Recoil and Bloom are finally the same on Mouse & Keyboard as it is on Controller… pic.twitter.com/5jhhvARrk1 — bhronos (@bhronosFN) March 31, 2020

L’aggiornamento di Fortnite 12.30 dovrebbe aver dunque risolto tali discrepanze. Come visibile nel video soprastante, il rinculo è lo stesso sia per chi utilizza tastiera e mouse (nei primi secondi del video), che chi usi il controller. Epic Games non si è però fermata qui. Con l’ultimo aggiornamento ha inoltre rimosso il flinch (sobbalzo) mentre si mira e si viene sparati, permettendo così di continuare a colpire l’avversario con precisione.

Certamente tali cambiamenti non elimineranno mai del tutto le differenze tra l’esperienza con controller e la tastiera e il mouse, e i dibattiti all’interno della community di Fortnite a riguardo; ciononostante i giocatori si sono mostrati sin da subito entusiasti dei cambiamenti apportati, finalizzati a riequilibrare l’esperienza di gioco.

E voi cosa ne pensate? Credete che ora i giocatori con controller e tastiera e mouse siano alla pari? Fatecelo sapere nei commenti.