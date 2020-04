Fortnite 12.40: tutte le novità dell’aggiornamento

La giornata di ieri non si è chiusa nel migliore dei modi: Epic Games ha infatti annunciato che la stagione 2 di Fortnite è stata allungata e, quindi, l’inizio della Stagione 3 è stato rimandato. Il pubblico non ha reagito con gioia all’annuncio, ma ovviamente gli sviluppatori ci terranno impegnati con tante novità e update interessanti (o almeno lo speriamo). Per ora, però, non dobbiamo preoccuparti del futuro, ma solo di oggi: è infatti disponibile l’aggiornamento di Fortnite 12.40, che introduce varie novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Prima di tutto, vediamo i dettagli per quanto riguarda Salva il Mondo di Fortnite 12.40: prima di tutto, è tornata la serie d’incarichi spaccatutto che sblocca il soldato mitico Carburo e il Ninja mitico Stealla ammantata. I nuovo eventi narrativi, viene spiegato inoltre, saranno posticipati perché attualmente la situazione mondiale non permette ai doppiatori di lavorare in sicurezza.

Per quanto riguarda gli eroi, Carburo dispone del vantaggio Zip Zap (Destro e mancino ora applica Tormento, che infligge 13 danni energetici base al secondo per tre secondi) e il vantaggio di squadra Sfavorito (PER OGNI: Eroe di rarità epica o maggiore aumenta le Cure ricevute di 2,5% per ciascun nemico circostante). Mentre Stella Ammantata dispone di Fan delle Stelle (Lancia tutti gli shuriken insieme in una traiettoria ad arco. Aggiunge 1 shuriken in più) e il vantaggio di squadra Andata e ritorno (Gli shuriken tornano a te, infliggendo ulteriori danni sulla strada del ritorno. RICHIEDE: Due Ninja di rarità leggendaria o superiore).

Abbiamo poi anche Ken Lepre Scattante con il vantaggio standard Uov-ecatombe (Tempesta di kunai rilascia tre bombe d’uovo, ciascuna delle quali arreca 37 danni base ai nemici nelle vicinanze) e Coniglio Luna Mastino con Ingresso Uov-esplosivo (L’Onda d’urto rilascia tre bombe d’uovo, ciascuna delle quali arreca 54 danni base ai nemici nelle vicinanze). Infine, è stato aggiunto anche il Lancia-Uova di Pasqua che scaglia uova esplosive contro i nemici.

Passiamo invece alla Modalità Creativa, la quale introduce con l’aggiornamento di Fortnite 12.40 l’aggiornamento alle gallerie oggetti “Tempio della giungla” e “Galleria oggetti Tavola calda”. Ci sono poi innumerevoli correzioni ai bug.

Come sempre, vi ricordiamo che sul sito ufficiale è possibile trovare i dettagli su tutti i piccoli bug corretti dagli sviluppatori con l’aggiornamento di Fortnite 12.40. Diteci, cosa ne pensate di questo update? Il battle royale di Epic Games sarà in grado di intrattenervi fino all’arrivo della Stagione 3, oppure per i prossimi mesi passerete a qualche altro titolo?