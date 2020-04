Fortnite 12.50: nuova mappa scoperta dai dataminer, ecco i dettagli

L’aggiornamento di Fortnite 12.50 è disponibile da questa mattina, con tutte le novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. In realtà, Epic Games non ha dato ai giocatori molto del quale discutere visto che, con solo un paio di personaggi e un paio di armi, l’update di questa settimana si è rivelato molto povero. Per fortuna ci vengono in aiuto i dataminer che hanno scovato varie novità tra le quali anche una nuova mappa dedicata a una modalità/evento mai proposta prima: Papaya.

Oltre a una serie di skin e oggetti cosmetici, che tutti si attendono, sono infatti stati trovati interessanti riferimenti a due modalità a tempo: Party Royale e Operation Payload. La prima pare essere una modalità più leggera, pensata solo per il divertimento e nella quale non è possibile combattere o usare materiali. Pare che sia destinata al gioco in cooperativa, con gli amici, con una serie di attività come il volo con deltaplano.

New Papaya LTM Map! pic.twitter.com/vqQnEPYncg — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) April 29, 2020

Operation Payload, invece, pare essere la modalità più “seria” che metterà in gioco due squadre che, al pari di altri giochi (come Overwatch), dovranno a turno scortare un carico o impedirne la consegna a destinazione. Il tutto sarebbe ambientato su una nuova mappa la quale, basandoci sulle informazioni condivise dai dataminer, sembrerebbe ben più piccola di quella classica. L’evento Papaya, sempre ammesso che non sia un nome in codice, rimane comunque un rumor, per ora.

Come sempre, vi ricordiamo che i dataminer non sono una fonte ufficiale, per quanto vada affermato che sono sempre molto affidabili in ambito Fortnite. È possibile che Papaya e la nuova mappa siano la grande novità della Stagione 3 o l’evento conclusivo della Stagione 2. Per ora possiamo solo attendere novità ufficiali da parte di Epic Games che, probabilmente, si esprimerà nelle settimane a venire.