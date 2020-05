Fortnite 12.60: tutte le novità dell’aggiornamento

Dopo un paio di settimane dedicate ad update minori, pensati solo per la manutenzione e i contenuti secondari, Epic Games è pronta a introdurre l’aggiornamento di Fortnite 12.60. In questi ultimi giorni non ci sono stati particolari leak o rumor sulle novità in arrivo, ma nei mesi si è spesso parlato di quanto ci attende nella Stagione 3: probabilmente questo update servirà in preparazione all’arrivo di Doomsday, l’evento che dovrebbe chiudere la seconda season. Non perdiamo altro tempo in supposizioni, però, e scopriamo quali sono le novità dell’aggiornamento di Fortnite 12.60 per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Prima di tutto, l’aggiornamento di Fortnite 12.60 per Salva il Mondo introduce una serie di modifiche alla cadenza di tiro delle armi; il vantaggio Cadenza di tiro fornisce infatti un ulteriore vantaggio alle armi caricate che richiederanno un tempo minore. Le armi influenzate da queste modifiche sono:

Tutti gli archi (ad eccezione delle balestre)

Dispositivo di lancio Re della Tempesta

Trapassalaser

Crescendo

Lanciatore Nobile

Monsone

Fucile di precisione tubo a vuoto

Inoltre, è stato aggiunto un vantaggio Cadenza di tiro a ogni arco e all’arma Crescendo sono stati aggiunti ben due vantaggi Cadenza di tiro.

Con l’aggiornamento di Fortnite 12.60, inoltre, entrano nel gioco le novità già annunciate la scorsa settimana ovvero: Sea Wolf Jonesy con il vantaggio Alta Marea (dal 23 maggio nel negozio, fino al 20 giugno), Ken Filibustiere con il vantaggio Nebbia Marina (dal 30 maggio nel negozio, fino al 20 giugno) e l’arma Schioppo, un fucile ad avancarica che sprigiona una raffica di colpi molto potente (dal 23 maggio nel negozio, fino al 20 giugno).

Per quanto riguarda invece la Modalità Creativa, l’aggiornamento di Fortnite 12.60 dà accesso a poche novità: si tratta della Galleria Auto A, Galleria Sport e Galleria oggetti Lo Squalo. Non mancano ovviamente molteplici correzioni ai bug dedicati a ogni elemento, dai dispositivi, ai prefabbricati, senza dimenticare Isole, oggetti, armi e funzioni di gioco generali. Potete trovare tutti i dettagli a riguardo sul sito ufficiale di Epic Games.

Come sempre, inoltre, le novità dedicate alla Battaglia Reale non sono state comunicate da Epic Games. Dovremo attendere che l’aggiornamento di Fortnite 12.60 venga testato dai giocatori e dai dataminer per scoprire maggiori dettagli a riguardo. Diteci, cosa ne pensate di questo update? Vi convince, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso?

Infine, vi ricordiamo di far attenzione alle truffe: come vi abbiamo segnalato, un nuovo sito sta cercando di rubare i vostri dati promettendo skin gratis.